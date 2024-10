Zazoom di 29 ott 2024

Terremoto oggi Marche - scossa di magnitudo 3.7

Alle ore 18.48 di oggi, 29 ottobre 2024, un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la costa marchigiana nelle vicinanze di Ancona, secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata localizzata in mare, a circa 25 chilometri di profondità , lungo il tratto di costa che si estende tra le province di Pesaro Urbino e Ancona. Il sisma è stato avvertito in diverse località costiere e nell'entroterra, incluse zone turistiche come Gabicce Mare e Cattolica, oltre che in città come Pesaro, Gradara e aree periferiche di Ancona. La popolazione ha subito percepito il tremore, facendo scattare numerose chiamate di segnalazione ai vigili del fuoco, anche se non si riportano danni a persone o strutture, né sono state necessarie evacuazioni. Il terremoto ha tuttavia causato un certo allarme, spingendo i residenti delle aree coinvolte a cercare aggiornamenti e rassicurazioni sulle possibili conseguenze del movimento sismico. Questa scossa si inserisce in un'attività sismica registrata negli ultimi tempi nella regione tra Marche ed Emilia-Romagna, una zona con un rischio sismico moderato ma attivo. Negli anni, simili episodi sono stati frequenti, seppure di intensità variabile. La profondità della scossa, relativamente elevata, ha contribuito a ridurre gli effetti in superficie, anche se l'impatto è stato chiaramente avvertito fino alle città più vicine all'epicentro. Le autorità locali e l’INGV monitorano attentamente la situazione per eventuali ulteriori sviluppi o repliche.

