Schianto tra due auto sulla via Emilia, un morto e due feriti a Calerno

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la via Emilia in località Calerno, nel comune di Sant'Ilario d’Enza (Reggio Emilia), causando la morte di un giovane di 25 anni e il ferimento di altre due persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri, lungo un tratto trafficato della statale, quando la Ford C-Max del ragazzo, che viveva a Sant'Ilario, è rimasta coinvolta in un violento impatto con altri due veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione potrebbe essere stata provocata da un sorpasso azzardato del giovane, anche se le indagini delle autorità sono ancora in corso per chiarire le cause esatte del sinistro.

Dopo l'impatto, sul posto sono intervenuti rapidamente automedica, ambulanza e vigili del fuoco per prestare soccorso. Nonostante i tentativi, per il giovane automobilista non c'è stato nulla da fare. I due feriti, che viaggiavano sugli altri veicoli, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le loro condizioni non sono state ancora rese note, ma uno dei due versa in gravi condizioni.

L'incidente ha comportato la chiusura della via Emilia in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. La viabilità è stata deviata verso percorsi alternativi con appositi segnali installati sul posto dal personale dell'Anas, che ha lavorato per il ripristino della sicurezza e della viabilità del tratto stradale nel più breve tempo possibile.