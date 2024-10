Chi è Narah Baptista: La compagna di Vincent Cassel in attesa di un bambino

La bellissima Narah Baptista ha recentemente festeggiato i suoi 28 anni e si prepara a diventare mamma. La giovane modella è in dolce attesa del suo primo bambino con Vincent Cassel, che ha già tre figlie: Deva e Léonie, nate dal matrimonio con Monica Bellucci, e Amazonie, avuta con Tina Kunakey, sua ex moglie.

Nata nel 1996 in Brasile, Narah si è trasferita in Australia a 18 anni, acquisendo la cittadinanza. In un'intervista rilasciata a Missosology nel 2020, ha espresso il desiderio di studiare per diventare professionista nel campo dell’assistenza sociale, affermando che desidera aiutare chi si trova in difficoltà. Sebbene abbia studiato anche recitazione, ha costruito la sua carriera principalmente nel settore della moda, lavorando con agenzie prestigiose come Elite e Everi Body e partecipando a concorsi come Miss Universe. Narah ha condiviso la sua passione per la corsa sulla spiaggia e il ballo.

La relazione tra Narah e Vincent Cassel è iniziata nel 2023, con le prime apparizioni pubbliche della coppia risalenti a novembre, dopo la separazione dell'attore dalla sua seconda moglie. La gravidanza è stata annunciata a settembre 2024, con Narah che ha pubblicato foto del suo pancione su Instagram, descrivendo questo momento come una benedizione.

Cassel, attore noto per i suoi ruoli complessi, si appresta a diventare padre per la quarta volta e mostra grande entusiasmo per l'arrivo del nuovo membro della famiglia.