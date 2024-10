Zazoom di 29 ott 2024

Sinner si ritira da Parigi-Bercy: aggiornamenti su quando tornerà in campo

Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale che lo ha colpito. Il tennista azzurro, che si trovava a Parigi per prepararsi al torneo, ha comunicato tramite il suo profilo su X: "Non sono in grado di giocare. Ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Mi dispiace molto, ci rivedremo qui l'anno prossimo." Nonostante questo imprevisto, Sinner ha rassicurato i fan, affermando che il virus non influenzerà la sua partecipazione alle ATP Finals né alla Coppa Davis. Il giocatore rimarrà a Parigi fino a giovedì, prima di rientrare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti. Successivamente, partirà per Torino, dove dal 10 al 17 novembre si svolgeranno le Finals. È previsto il suo arrivo in città tra domenica e lunedì, con la partecipazione al sorteggio del tabellone e a una conferenza stampa il 7 novembre. Sinner spera di migliorare la sua performance rispetto alla finale dello scorso anno, persa contro Novak Djokovic. Inoltre, Sinner guiderà la squadra italiana di tennis nella Coppa Davis, dove gli azzurri, campioni in carica, affronteranno l'Argentina nei quarti di finale a Malaga, a partire dal 19 novembre. Il ritiro da Parigi-Bercy non avrà un impatto significativo sul suo ranking, dato che Sinner è già certo di chiudere l'anno al primo posto con 11.420 punti. Sebbene il forfait gli costerà 90 punti in classifica, Carlos Alcaraz, attualmente secondo con 7.120 punti, potrebbe avvicinarsi, essendo in competizione a Parigi-Bercy. Sinner rinuncia anche a un premio in denaro sostanzioso. Il Masters 1000 di Parigi-Bercy offre montepremi elevati, con il vincitore che riceve 892.590 euro e il finalista 487.420 euro. Le semifinali sono premiate con 266.530 euro e i quarti di finale con 145.380 euro.

