Sostieni CureDuchenne con il programma WoW Charity Pet 2024

Blizzard Entertainment e il gioco di ruolo multigiocatore di massa online World of Warcraft hanno dato il via al programma WoW Charity Pet 2024 in collaborazione con CureDuchenne, un'organizzazione non a scopo di lucro leader a livello mondiale nella ricerca e nell'assistenza delle persone affette da distrofia muscolare di Duchenne (DMD).

Il Pacchetto Reven, disponibile da ora fino alle 19:00 del 7 gennaio 2025, si ispira all'incredibile storia di Mats Steen, raccontata nel documentario La vita straordinaria di Ibelin, ora disponibile su Netflix. Mats, un giocatore norvegese di WoW noto nel gioco come Ibelin, soffriva di DMD, una rara malattia neuromuscolare. In seguito alla sua morte, la famiglia di Mats ha scoperto che quella che pensava fosse stata una vita vissuta in totale isolamento era stata in realtà piena di gioia, risate, amicizia e amore grazie alle avventure di Mats su WoW.

In norvegese, Reven significa "la volpe". Per 20 $, giocatori e giocatrici possono adottare questa mascotte curiosa che li accompagnerà nelle loro avventure sia in WoW moderno che nei reami Progression di WoW Classic. Inoltre, i personaggi di WoW moderno riceveranno un oggetto di trasmogrificazione per la schiena, il Trasportino Comodo di Reven, con dentro un Reven addormentato.

Il 100%* del prezzo di acquisto sarà devoluto a CureDuchenne per accelerare la ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e migliorare l'assistenza alle persone affette da questa malattia in tutto il mondo.

Il Pacchetto Reven è acquistabile nel negozio di gioco o nella pagina del negozio di Battle.net.