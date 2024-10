Pro-Ject Debut Carbon EVO2: giradischi Hi-Fi design innovativo

Pro-Ject Debut Carbon EVO2: un’icona Hi-Fi rinasce con un design aggiornato e materiali innovativi

Il più iconico giradischi budget di Pro-Ject riceve una ulteriore evoluzione.

Con oltre un milione di unità vendute e una esperienza ventennale, Pro-Ject rinnova il giradischi più commercializzato nella storia del Hi-Fi. Debut Carbon EVO2 rappresenta l'ultima evoluzione di questo prodotto iconico, frutto di un continuo processo di perfezionamento.

Debut Carbon EVO2 si ispira al precedente modello EVO, ma non si tratta di un semplice aggiornamento estetico: è stato completamente riprogettato, integrando alcune caratteristiche del modello PRO e introducendo materiali innovativi. È disponibile in nuove finiture esclusive e di tendenza, come il Rosso Vino satinato, mai utilizzate prima per un giradischi.

Il piatto, ora in alluminio da 1,7 kg, è dotato di un anello in TPE (elastomero termoplastico) che riduce le risonanze; posizionato sotto il piatto, questo anello contribuisce anche a creare un effetto volano che migliora la stabilità della rotazione e riduce il wow & flutter. Il braccio, lungo 8,6 pollici, è in fibra di carbonio con cuscinetti a bassa frizione. Grazie all’abbinamento di serie alla testina Pick IT MM EVO, sviluppata in collaborazione con l’azienda danese Ortofon, il risultato offre una combinazione unica di tecnologie avanzate.

Il controllo elettronico della velocità, sia per i 33,3 sia per i 45 giri, è gestito tramite un interruttore, con un circuito sofisticato capace di garantire un’elevata stabilità di rotazione. In dotazione è incluso il cavo Connect it E, a geometria semi-bilanciata e a bassa capacità, con una schermatura superiore alla media, per collegare il giradischi all’amplificatore o al pre-phono.

La base del giradischi è realizzata in MDF e rifinita con otto strati di vernice, a seconda del modello, disponibile in un’ampia varietà di colori: rosso, bianco, nero laccato, legno di noce, oltre a versioni satinate in nero, verde, giallo, blu, bianco e la nuova tonalità Rosso Vino.

Il coperchio antipolvere in plexiglass permette diverse regolazioni, da completamente aperto a parzialmente chiuso. Vengono forniti anche l'adattatore per i 45 giri e un alimentatore esterno per ridurre le interferenze.

Pro-Ject Debut Carbon EVO2 è già disponibile presso i rivenditori selezionati, ad un prezzo di 699 euro.