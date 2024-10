Cisco: più sicurezza per le partite internazionali della NFL

La National Football League utilizzerà le soluzioni di rete aziendale e di sicurezza informatica di Cisco per connettere e proteggere gli NFL International Games 2024/25. Grazie all'accordo, la NFL farà affidamento sulle stesse tecnologie e competenze di Cisco utilizzate per il Super Bowl, il Draft NFL e il Kickoff della NFL, con lo scopo di rafforzare le proprie operazioni in una serie di partite internazionali che si terranno a San Paolo, a Londra, a Monaco nel 2024 e a Madrid nel 2025.

Negli ultimi anni, la NFL e Cisco hanno collaborato per sviluppare una strategia per il networking e la sicurezza informatica, utilizzando le soluzioni di networking, sicurezza e osservabilità di Cisco. Anche le crescenti operazioni internazionali della NFL stanno impiegando questa strategia, con soluzioni che includono lo switching per il networking e una combinazione di hardware on-premise e software basato su cloud del portafoglio Cisco Security, tra cui Cisco Umbrella, Cisco XDR, Cisco Firepower e Cisco Secure Malware Analytics.

"Cisco è sempre stato un partner importante della NFL per molti anni, fornendo la tecnologia di rete e la sicurezza informatica su cui facciamo affidamento per connettere e proteggere i nostri eventi più importanti, nonché le nostre operazioni quotidiane", ha dichiarato Gary Brantley, Chief Information Officer della NFL. "Mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza a livello globale, la comprovata esperienza di Cisco ci consente di operare con fiducia".

A livello internazionale, la NFL necessita di un'infrastruttura tecnologica che privilegi la semplicità, la visibilità, l'affidabilità e la protezione. Cisco Secure Firewall aiuta la NFL grazie a visibilità end-to-end, gestione semplificata della sicurezza e segmentazione della rete sia su reti distribuite che ibride, mentre Cisco XDR consente alla lega di indagare, dare priorità e rimediare agli incidenti con la massima priorità con velocità, efficienza e risolutezza potenziate dall'intelligenza artificiale. Durante il Super Bowl LVIII dello scorso febbraio, questa implementazione è riuscita a fermare con successo 39.000 tentativi di compromissione alla sicurezza e 354.000 connessioni da o verso aree del mondo inserite in una black list, garantendo il funzionamento della rete senza alcuna interruzione.

"Gli NFL International Games rappresentano un'enorme opportunità per la NFL, siamo orgogliosi di essere il partner che fornisce la connettività e la sicurezza necessarie per operare a livello globale", ha dichiarato Rob McQueen, Vice President of Global Sponsorships di Cisco. "Il fallimento non è un'opzione in un settore che genera una forte pressione affinché tutto funzioni correttamente: la tecnologia Cisco continua a dare risultati positivi nei campionati, per le squadre e negli stadi di tutto il mondo".

Inoltre, Cisco ha sponsorizzato la prima edizione della NFL Flag European Continental Series, che ha visto la partecipazione delle campionesse nazionali Under 14 femminili di 5 paesi europei: Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna.

Questo annuncio si basa sulla relazione esistente tra la NFL e Cisco che, dal 2021, è Official Enterprise Networking Partner e Official Cybersecurity Partner della NFL. Inoltre, le sale di controllo adibite ai replay degli stadi della NFL utilizzano la tecnologia Cisco per essere in collegamento con l'Art McNally Gameday Central di New York. Infine, quasi tutti i partner ufficiali della lega e due terzi degli stadi della NFL si affidano alla tecnologia Cisco, tra cui il Levi's Stadium e il SoFi Stadium, sedi del Super Bowl LX e LXI.