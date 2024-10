Ghali: In Palestina non è guerra, ma genocidio

Ghali ha espresso la sua opinione sulla situazione in Palestina, dichiarando che non si tratta semplicemente di una guerra, ma di un vero e proprio genocidio. L'artista ha rilasciato queste dichiarazioni prima di esibirsi al Forum di Assago, lamentando la sua assenza al concerto “Per la Pace - Live contro le guerre” che si è tenuto il 23 ottobre. Il management di Ghali ha chiarito che l'artista era stato invitato, ma non ha potuto partecipare a causa delle prove per il suo tour, aggiungendo che la decisione è stata presa per tutelarlo in un momento difficile.

Ghali ha criticato l'assenza di solidarietà da parte di molti colleghi artisti, esprimendo delusione per il silenzio di chi potrebbe usare la propria piattaforma per parlare di temi importanti. Ha sottolineato l'importanza di "splendere" anche nei momenti bui, affermando che la sua musica e la sua presenza sono un modo per dare voce a chi non può farlo. Durante l'intervista, ha parlato anche della sua esperienza personale e della pressione che sente, specialmente a seguito della recente operazione di sua madre per un cancro.

L'artista ha descritto il suo tour come un viaggio contro la paura, un'opportunità per affrontare le sfide e continuare a lottare per la libertà di espressione. Ha esortato le persone a credere in se stesse, sottolineando che l'amore è la vera soluzione a molte difficoltà. Ghali ha detto: "Se riesci a tirare su qualcuno mentre surfi nella merda, bene".

Recenti eventi hanno evidenziato la crescente tensione riguardo alla situazione in Palestina. Manifestazioni sono scoppiate a Napoli, dove alcuni attivisti hanno protestato contro la censura dei media e la narrazione favorevole a Israele, mentre altri hanno denunciato l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine per disperdere i manifestanti pacifici. Le proteste si sono concentrate sulla necessità di un cambiamento nella narrazione mediatica riguardante il conflitto israelo-palestinese e sul riconoscimento del genocidio.

Ghali continua a utilizzare la sua musica e la sua piattaforma per affrontare questi temi delicati, spingendo per una maggiore consapevolezza e attivismo tra i giovani e il pubblico in generale.