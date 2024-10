Crisi M5S: Sentiment negativo nel conflitto Grillo-Conte

La crisi del Movimento 5 Stelle sta attirando crescente attenzione nelle discussioni online in Italia, evidenziando un sentiment negativo tra i sostenitori del partito. Un report di Vis Factor, pubblicato il 28 ottobre 2024, analizza le interazioni sui social dal 21 al 27 ottobre, con oltre 8.000 menzioni su piattaforme come X (ex Twitter), Instagram e Facebook, focalizzandosi sulle tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

L'analisi rivela che il 73,5% dei commenti esprime un sentiment critico. Nonostante ciò, Beppe Grillo ha ottenuto un sentiment positivo (36,25%) superiore a quello di Giuseppe Conte (33,11%), indicando una percezione più favorevole nei confronti di Grillo nel contesto di questo conflitto interno. Le emozioni predominanti nei commenti includono delusione (35%) e rabbia (22%), con un 15% di commenti che esprimono rassegnazione, segnalando una crescente distanza dalla leadership del movimento e incertezze sul futuro.

Le conversazioni si concentrano su temi chiave: il 38,20% riguarda la crisi interna, seguito dalle preoccupazioni sul futuro del partito (19,15%). Altre problematiche includono polemiche sull'operato dei leader (13,41%), discussioni su potenziali alleanze (12,30%) e delusioni legate alla performance elettorale (9,77%). Questo report offre un quadro di disillusione, con i social media che riflettono le preoccupazioni e le aspettative degli elettori del M5S.

Nel processo di ristrutturazione del Movimento si sta considerando l'eliminazione o la modifica del ruolo di Garante di Beppe Grillo. Recenti discussioni all'interno del partito evidenziano tentativi di ridurre i poteri del fondatore, una manovra che ha suscitato dibattiti accesi. Questo cambiamento potrebbe segnare una fase significativa nella ristrutturazione politica del Movimento 5 Stelle, con possibili impatti sulla sua futura identità.