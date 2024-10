LUPI MANNARI DI VIA MASSENA: LA NUOVA SERIE PODCAST

Arriva “Lupi mannari di via Massena”, il nuovo podcast prodotto da OnePodcast ricco di suspence e colpi di scena, ispirato all’avvincente gioco da tavolo “Lupi Mannari”, tra i più amati party game al mondo, nella versione distribuita da Asmodee Italia “I Lupi Mannari di Roccascura”. Le prime due puntate sono disponibili da oggi, lunedì 28 ottobre, su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Alessandra Patitucci, Matteo Curti, Vic, Marisa Passera, Valentina Ricci, Chiara Carsenzola, Dj Aladyn, Sara Foresti, Claudio Lauretta, Florencia Di Stefano-Abichain, Daniele Bossari e Walter Proserpio: sono le 12 voci di Radio Deejay che, guidate dal master Francesco Lancia, si sfideranno regalando in sei puntate un’avventura senza precedenti che terrà giocatori e ascoltatori con il fiato sospeso.

Nel villaggio di via Massena sono arrivati dei feroci lupi mannari, pronti per divorare tutti gli abitanti. Di notte sono spietati, ma di giorno sono capaci di camuffarsi da normali contadini: chi sta mentendo? chi è un lupo mannaro e chi un semplice contadino? La sopravvivenza del villaggio è in pericolo, ogni scelta dei giocatori è decisiva. Riusciranno i buoni a riportare la pace in via Massena o sarà troppo tardi?

In occasione di Lucca Comics & Games 2024, venerdì 1° novembre alle ore 17.30presso il palco centrale del Padiglione Carducci il pubblico potrà divertirsi partecipando a una speciale partita dal vivo alla versione di Asmodee Italia del party game “Lupi mannari di Roccascura”, unendosi al tavolo da gioco con Francesco Lancia per vivere una coinvolgente esperienza catapultati all’interno di un mondo fantastico e dettare le sorti del gioco.

“Lupi Mannari di via Massena” è un podcast prodotto da OnePodcast, con Francesco Lancia, Alessandra Patitucci, Matteo Curti, Vic, Marisa Passera, Valentina Ricci, Chiara Carsenzola, Dj Aladyn, Sara Foresti, Claudio Lauretta, Florencia Di Stefano-Abichain, Daniele Bossari e Walter Proserpio. I primi due episodi sono disponibili da lunedì 28 ottobre su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).