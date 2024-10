Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e di produzione intelligente, annuncia oggi l’arrivo sul mercato di Xiaomi TV MAX 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025.

Xiaomi TV MAX 2025: View to the MAX

Xiaomi TV MAX 2025 è progettato per offrire un'esperienza di intrattenimento senza precedenti: l’integrazione di Google TV offre l'accesso ad un mondo illimitato di contenuti che spaziano dai film alle app fino ai giochi.

Dotato di una tecnologia di compensazione del movimento MEMC, che consente di ottenere immagini fluide e nitide in qualità 4K UHD per entrambi i polliciaggi, offre colori vivaci, contrasti profondi e dettagli nitidi. Grazie ad un refresh rate di 144Hz, è possibile godere di una riproduzione senza interruzioni per sport ad alta velocità, film d'azione o giochi. La modalità Game Boost eleva infatti ulteriormente l'esperienza con un'incredibile refresh rate a 240Hz, assicurando immagini ultra-fluide che catturano ogni momento. Xiaomi TV Max ridefinisce l'intrattenimento immersivo grazie al suo ampio design a tutto schermo e senza cornici, offrendo un'esperienza cinematografica per le famiglie e gli appassionati di home theater. Con display QLED, perfetto per trasformare il salotto in un hub di intrattenimento, è dotato di Dolby Vision® garantendo una straordinaria precisione dei colori, contrasto e luminosità e di Dolby Atmos con 2 altoparlanti da 15W che offrono un potente suono stereo, trasformando qualsiasi stanza in un ambiente cinematografico.

Infine, la nuova smart tv offre un’elaborazione delle immagini migliorata e guidata dall'intelligenza artificiale, con AI PQ per una qualità superiore e AI SR per una risoluzione più nitida.

Xiaomi TV MAX 2025 è disponibile nei polliciaggi 85” e 100”.

Xiaomi TV S Mini: Straordinario in ogni scena

La nuova serie Xiaomi TV S Mini LED 2025, disponibile nei formati 55“, 65” e 75” offre un'esperienza di intrattenimento domestico di alto livello grazie a colori vividi, prestazioni elevate e una qualità audio eccezionale.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2025 offre la potenza della tecnologia Mini LED, con risoluzione 4K 3840 x 2160 per immagini più nitide e dettagliate. Partendo da 308 zone di local dimming (sul modello da 55"), si ottengono neri più profondi e luci più brillanti. Grazie all'ampio spazio colore, i colori sono rappresentati e controllati con precisione, offrendo un'esperienza HDR con un miglioramento completo del colore e del contrasto e riproducendo fedelmente i colori brillanti e diversi della natura.

L'algoritmo di miglioramento HDR sviluppato in proprio si basa sul software sottostante e integra la tecnologia AI per l'analisi multidimensionale fotogramma per fotogramma. Regola e ottimizza la luminosità e l'oscurità delle immagini per offrire un'esperienza UHD 3D, chiara, fedele e stratificata. Questa tecnologia supporta anche HDR10+ per migliorare il contrasto e l'accuratezza del colore, con un'ampia gamma cromatica DCI-P3 del 94%, che rende ogni scena viva con colori vibranti e precisione. Dotata di una frequenza di aggiornamento ultraelevata a 144 Hz e di un MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) a 4K 120 Hz, la serie Xiaomi TV S Mini consente un'interpolazione dei fotogrammi a livello di millisecondi, offrendo immagini prive di balbuzie durante le scene ad alta velocità.

L'inclusione di porte HDMI 2.1 e VRR (Variable Refresh Rate) rende questa serie di TV ideale per i giocatori, offrendo un'esperienza di gioco ottimizzata senza frame tearing o lag. Questa Series offre un'esperienza audio di alto livello grazie ai diffusori stereo che supportano la tecnologia audio Dolby Atmos® e IMAX Enhanced, garantendo agli spettatori un audio intenso e dinamico. Sia che si guardi un film o un contenuto in streaming, Xiaomi TV S Mini crea un ambiente cinematografico direttamente a casa.

Dotato di un processore quad-core Cortex A73, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, Xiaomi TV S Mini 2025 offre un multitasking senza interruzioni e un accesso rapido a un'ampia gamma di contenuti. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e HDMI 2.1, per uno streaming veloce e affidabile di video e giochi.

Con Google TV, la serie Xiaomi TV S Mini offre un'interfaccia intuitiva e l'accesso a una vasta gamma di film, serie e app.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi TV MAX 2025 in colorazione black sarà disponibile su mi.com da lunedì 28 novembre nei seguenti polliciaggi:

· 85” sarà disponibile a 1299,99€

· 100” sarà disponibile a 1999,99€

Xiaomi TV S Mini 2025 in colorazione black sarà disponibile su mi.com a partire da lunedì 28 novembre nei seguenti polliciaggi:

· 55” sarà disponibile a 599,99€

· 65” sarà disponibile a 799,99€

· 75’’ sarà disponibile a 1099,99€