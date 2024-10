Zazoom di 28 ott 2024

Automobilismo: 1000 Miglia Warm Up USA 2024 - Shawn e Leanne Till dominano la competizione e conquistano Middleburg

Nel 1000 Miglia Warm Up USA 2024, la coppia statunitense Shawn e Leanne Till si è confermata imbattibile, aggiudicandosi il titolo per il secondo anno consecutivo. A bordo di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, i due hanno dominato la gara nelle strade tra Virginia e Washington D.C., dimostrando abilità e precisione nella serie di prove cronometrate e di media. Insieme a loro, un gruppo selezionato di equipaggi ha preso parte alla gara, percorrendo un tragitto di oltre 800 chilometri in tre giorni. L’evento, organizzato con prove su terreni complessi e sfide come la gara notturna di Atoka Chase, ha visto i Tills primeggiare anche nella competizione uno contro uno, aggiudicandosi il prestigioso Trofeo di Middleburg. Questa prova, molto apprezzata dagli spettatori, ha messo a dura prova le capacità dei concorrenti, che hanno gareggiato al centesimo di secondo per superarsi a vicenda. Al termine di queste sfide, Cameron Luther e Anna Meldau, su Porsche 356 Pre-A del 1955, si sono classificati al secondo posto dietro alla coppia Till-Till. Gli equipaggi migliori sono stati premiati con l'ammissione alla 1000 Miglia 2025. Nella categoria 1000 Miglia Era, riservata a vetture storiche prodotte prima del 1957, i vincitori sono stati Stephen e Kim Bruno su Mercedes 300 SL e Paterniti-Wilson su Jaguar XK 120 del 1954. Nella categoria Post 1000 Miglia Era, per modelli più recenti, il premio è andato a Cereghini-Lersner su Ferrari F8 Tributo del 2020 e Robinson-Woodward su Porsche 912 del 1967. Tra i momenti più significativi, l’omaggio alla Casa Bianca, al Capitol Hill e al National Mall prima della sosta presso l’Ambasciata Italiana, dove l’ambasciatrice Mariangela Zappia ha accolto gli equipaggi, rendendo omaggio al legame tra Italia e Stati Uniti. L’atmosfera esclusiva della competizione è stata completata dalla bellezza naturale della Virginia e dall’ospitalità dei luoghi attraversati, che hanno contribuito a rendere l’evento unico per piloti e spettatori. L’evento si è concluso tra gli applausi della folla a Middleburg, con le auto esposte lungo N. Madison Street e un’Indian Summer che ha regalato giornate soleggiate. Il 1000 Miglia Warm Up USA 2024 si conferma quindi come un’importante anteprima della 1000 Miglia del prossimo anno, con partecipanti che hanno affinato le loro abilità e vissuto un’esperienza immersiva tra bellezza paesaggistica, sfide di precisione e celebrazioni storiche.

