Realme GT 7 Pro: il primo passo verso l'IA

realme annuncia la sua strategia AI: obiettivo 100 milioni di smartphone con AI nei prossimi tre anni, si inizia con il GT 7 Pro a novembre

Con un design unico e forte di partnership di valore con Qualcomm e Google, il top di gamma realme GT 7 Pro, anticipa alcuni dei progressi fatti da realme in tema di AI

realme ha annunciato, in occasione del lancio dell’evento dedicato al "Cavallo di battaglia dell'AI", una strategia innovativa in ambito AI con cui consolida la propria posizione di leader nel panorama dell'intelligenza artificiale e ambisce a esplorare il futuro della tecnologia AI.

realme GT 7 Pro combinerà una potenza impareggiabile e un'avanguardia in ambito AI. La nuova UI 6.0 offrirà inoltre agli utenti un design più dinamico e una notevole esperienza interattiva, assicurando un design e funzionalità AI realmente efficienti.

All'avanguardia nell'AI grazie alle collaborazioni con Qualcomm e Google

La strategia AI di realme privilegia tecnologia, attenzione all'utente e l’impegno in importanti collaborazioni. realme ha aumentato in modo significativo i suoi investimenti nell'AI, incrementando i fondi per la ricerca sull'AI del 613% e le risorse specializzate e dedicate a supportare questi progressi. Con l'espansione delle attività di ricerca e sviluppo, l'equazione è semplice: più investimenti significano una migliore esperienza utente e tecnologie più innovative.

Inoltre, le partnership strategiche di realme con i leader del settore Qualcomm e Google saranno fondamentali per promuovere l'innovazione, migliorare l'esperienza utente e garantire l'eccellenza della tecnologia AI.

Come ha dichiarato Chris Patrick, Senior Vice President di Qualcomm , “ Grazie al processore Snapdragon 8 Elite, GT 7 Pro è pronto a diventare una potenza nell'AI!”.

L'integrazione del processore Snapdragon 8 Elite consentirà a realme di sfruttare le potenzialità delle funzionalità AI, garantendo prestazioni fluide e reattive.

Inoltre, la collaborazione con Google permetterà a realme di sfruttare risorse avanzate di AI basate sul cloud, migliorando ulteriormente le funzionalità dei suoi smartphone. Come ha sottolineato Felix Zhao, Head of Google Cloud Customer Engineers , “ Siamo orgogliosi di essere partner di realme nel viaggio verso l'AI e non vediamo l'ora di scoprire molte altre innovazioni”. Con l'avanzare della collaborazione, l'aspettativa è che l'esperienza AI basata sul cloud cresca di conseguenza.

GT 7 Pro è "AI Performance Flagship"

Il nuovo realme GT 7 Pro, anticipa e promuove i progressi fatti da realme in tema AI, con uno sguardo al futuro rappresentato concretamente già dal design svelato in anteprima all'evento di oggi, che rende omaggio all'esplorazione con un tema ispirato a Marte.

Grazie a NEXT AI, GT 7 Pro rappresenta il concetto di intelligenza artificiale per efficienza, imaging e gaming e porta l'intelligenza di un flagship a nuovi livelli, offrendo funzioni avanzate che trasformano l'esperienza dell'utente.

La funzione “AI Sketch to Image” è uno strumento che trasforma semplici schizzi in immagini dettagliate, dando vita alla creatività , la tecnologia avanzata “AI Motion Deblur” e “AI Telephoto Ultra Clarity” garantisce che ogni scatto, in movimento o fermo, sia cristallino, mentre la tecnologia “AI Game Super Resolution” migliora le immagini di gioco fino a una risoluzione di 1,5K, offrendo un'esperienza di gioco più coinvolgente e reattiva, rendendolo il compagno ideale per giochi come PUBG, Genshin Impact, ma non solo.

Grazie a realme UI 6.0, GT 7 Pro offre un'esperienza fluida e intuitiva, combinando le prestazioni con l'integrazione intelligente dell'AI a un design fluido. Non si tratta di un semplice smartphone, ma di uno sguardo al futuro dei flagship con prestazioni AI.

Ispirare, immaginare, innovare: una nuova era con NEXT AI

realme si impegna a promuovere la tecnologia AI attraverso il suo nuovissimo NEXT AI Lab che si concentra su tre aree chiave: AI Efficiency, AI Imaging e AI Gaming. Una delle proposte principali di NEXT AI è quella di ispirare e potenziare la creatività delle nuove generazioni. Il valore di questa piattaforma non riguarda solo la tecnologia, ma anche la creazione di un ecosistema di intelligenza artificiale con una visione a lungo termine sia per realme che per i suoi utenti.

Grazie a potenti strumenti basati sull'IA, gli utenti potranno spingere i confini della loro immaginazione e migliorare l'operatività sia in ambito lavorativo sia nella vita di tutti i giorni. realme incoraggia tutti gli utenti di NEXT AI a condividere le loro idee più creative all'interno della piattaforma, trasformando l'immaginazione in realtà attraverso l'AI. Con la missione di “Ispirare, immaginare, innovare”, NEXT AI desidera ispirare un approccio audace, che sfidi le convenzioni e favorisca l'innovazione nell'intero settore dell'AI. realme sta compiendo il primo passo in questo viaggio e continuerà a esserne un sostenitore. Il punto di partenza sarà proprio il realme GT 7 Pro, dotato di processore Snapdragon 8 Elite.