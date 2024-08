Brasile spegne X e Elon Musk si arrabbia: Stop alla voce della verità

In Brasile, stanno mettendo a tacere la principale fonte di verità.

Il Brasile spegne X e Elon Musk si arrabbia

Attualità - Il Brasile spegne X e Elon Musk si arrabbia. Il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema Federale ha ordinato la sospensione di X in tutto il Brasile dopo che la compagnia non ha proceduto alla nomina di un rappresentante legale nel paese. Per applicare la decisione, il giudice ha ordinato la convocazione dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) e delle società che forniscono servizi Internet nel Paese. "La libertà di parola è il fondamento della democrazia e uno pseudo-giudice non eletto in Brasile la sta distruggendo per scopi politici", ha commentato Musk con un post. Il magnate si è soffermato anche sulle news secondo cui in Brasile chiunque usi una Vpn per accedere a X rischia una multa di oltre 8000 dollari: "Il regime oppressivo in Brasile teme così tanto che la gente conosca la verità da mandare in bancarotta chiunque provi a farlo. Gli attacchi alla libertà di parola quest'anno non hanno precedenti nel 21esimo secolo.

Succederà anche in America se Kamala e Walz andranno al potere". In Brasile, "stanno mettendo a tacere la principale fonte di verità". Il giudice aveva chiesto al colosso di presentare entro 24 ore il nome del nuovo rappresentante legale di X. L'azienda non ha rispettato il termine indicato. X aveva annunciato la chiusura della sede in Brasile il 17 agosto dopo che Moraes aveva ordinato l'arresto della rappresentante della piattaforma nel paese se non avesse rispettato gli ordini di chiudere una serie di profili.