Star Wars Outlaws Recensione

Oggi vi parlo di Star Wars Outlaws. E' un gioco di azione e avventura ambientato nell'universo di Star Wars, in un periodo di tempo inedito tra "Il ritorno dello Jedi" e "Il risveglio della Forza". Il gioco segue le vicende di Kay Vess, una giovane e ambiziosa criminale che cerca di farsi un nome nel sottobosco galattico. Non mi dilungherò troppo sulla recensione perché il titolo mi ha deluso molto.

Una trama generica e prevedibile

Star Wars Outlaws segue la trama di Kay Vess, una giovane e ambiziosa criminale che naviga nell'oscuro ventre della galassia. Ambientato tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza,il titolo accompagna i giocatori in un viaggio emozionante pieno di pericoli, intrighi e avventure ad alto rischio. Tuttavia, la storia, sebbene ambientata in un periodo affascinante della cronologia di Star Wars, risulta piuttosto generica e priva di sorprese. I personaggi, compresa la protagonista Kay Vess, mancano di profondità e risultano stereotipati. La trama principale si perde in una serie di missioni secondarie spesso ripetitive e poco coinvolgenti, allontanando il giocatore dall'esperienza immersiva che ci si aspetterebbe da un titolo Star Wars. Tutto questo pesa gravemente anche sulla longevità del titolo.

Gameplay ripetitivo e poco innovativo

Star Wars Outlaws prometteva un'esperienza di gioco variegata, miscelando frenetiche sequenze d'azione con momenti più stealth e fasi esplorative in vasti mondi aperti. La possibilità di personalizzare il personaggio e la nave spaziale aggiunge un tocco di personalizzazione, mentre il sistema di reputazione promette di influenzare l'andamento della storia. Tuttavia, il gameplay di Outlaws si basa su una formula già vista e rivista in numerosi altri open-world. Le meccaniche di combattimento sono semplici e poco soddisfacenti, mentre le sequenze stealth risultano poco intuitive e spesso frustranti. Le abilità di Kay Vess sono limitate e offrono poche possibilità di personalizzazione.

Il risultato è un'esperienza di gioco ripetitiva e poco coinvolgente.Il mondo aperto di Outlaws, pur vasto e apparentemente ricco di dettagli, si rivela ben presto vuoto e poco ispirato. I pianeti esplorabili offrono paesaggi suggestivi, ma mancano di vita e di attività significative. Le città sono popolate da personaggi generici e le missioni secondarie si limitano a semplici fetch quest o combattimenti ripetitivi. L'esplorazione risulta quindi un'attività poco gratificante e spesso noiosa. Come se non bastasse il gioco soffre di diversi problemi di ottimizzazione, con cali di frame rate, bug, e crash che possono compromettere l'esperienza di gioco.

Star Wars Outlaws si presentava come un'opportunità unica per immergersi in un nuovo capitolo dell'universo di Star Wars, con la promessa di un'avventura open-world ricca di azione e mistero. Purtroppo, il risultato finale lascia l'amaro in bocca, rivelando un titolo che non riesce a sfruttare appieno il potenziale della saga e del genere.

Tecnicamente non è il massimo

Star Wars Outlaws, su PS5, offre un'esperienza affascinante nell'universo di Star Wars; i personaggi principali e secondari sono ben modellati e animati e hanno un design che rispetta lo stile della saga. Gli effetti speciali, come le esplosioni e l'uso della Forza, sono realizzati in modo soddisfacente e contribuiscono all'impatto visivo delle sequenze d'azione. Tuttavia, presenta alcuni problemi tecnici che ne inficiano parzialmente il godimento. Il gioco sembra non essere ottimizzato al meglio per la console. Infatti, soffre di cali di frame rate, soprattutto in scene impegnative, e la presenza di bug e glitch creano un'esperienza di gioco meno fluida e immersiva.

E' importante sapere queste cose prima di acquistare il gioco, soprattutto se si è particolarmente sensibili a questo tipo di problematiche. Speriamo solo che gli sviluppatori stiano lavorando per risolvere questi problemi attraverso aggiornamenti futuri. E' un vero peccato.

Conclusioni

Star Wars Outlaws è un titolo che delude le aspettative del genere open-world. La trama generica, il mondo aperto vuoto, il gameplay ripetitivo e i problemi tecnici rendono questo titolo un'esperienza poco soddisfacente. Se siete alla ricerca di un'avventura coinvolgente nell'universo di Star Wars, è consigliabile rivolgersi ad altri titoli della saga. Solo i fan più sfegatati, disposti a chiudere un occhio sui difetti, potrebbero trovarlo interessante. Sconsigliato l'acquisto a chi cerca un'avventura coinvolgente e innovativa!

Voto: 7/10

Tecnicamente accettabile tra alti e bassi

Ambientazione top di Star Wars

Varietà di missioni