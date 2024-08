Test Drive Unlimited Solar Crown - ROADMAP E POST-LANCIO

Concepito e progettato come un gioco come servizio, Test Drive Unlimited Solar Crown beneficerà di un ampio follow-up e di aggiornamenti regolari, con numerosi contenuti aggiuntivi e modalità di gioco aggiunte all'esperienza iniziale. Basato su un sistema stagionale, i giocatori potranno godere di nuove attività, veicoli, premi e temi ogni 3 mesi. Nelle stagioni 1 e 2, il Solar Pass sarà offerto a tutti i giocatori.

In un nuovo video, Guillaume Guinet, Game Director e Alain Jarniou, Creative Director (ed ex Game Director di Test Drive Unlimited 2) di KT Racing presentano tutti i contenuti pianificati per il lancio e il post-lancio del primo anno del gioco (Anno 1). ). In questo video di dieci minuti, gli sviluppatori forniscono anche ulteriori informazioni sulle principali richieste della comunità: settore immobiliare/ edilizia abitativa, motociclette e angolo di rotazione del volante migliorato nel gioco.

Stagione 1: lancio dei contenuti dal 12 settembre 2024

Il concorso Solar Crown apre le sue porte! Una volta rilasciato il gioco, i giocatori più competitivi potranno lanciarsi in una serie di gare e sfide frenetiche per scalare le classifiche, raccogliere Punti Solari e scalare la vetta della classifica nella speranza di diventare il prossimo Re/Regina Solare. . Questa prima stagione include anche 60 livelli giocatore, 50 livelli di progressione del clan Sharps/ Streets e un Solar Pass gratuito di 25 livelli con vari premi, inclusi cosmetici e un'auto esclusiva.

Stagione 2 – La città di Ibiza fa il suo ritorno

Questa seconda stagione segna il ritorno di un luogo familiare che i fan di TDU2 conoscono da 13 anni: Ibiza (Eivissa in catalano) torna in TDUSC, più splendida che mai. I giocatori potranno scoprire la città e i suoi dintorni, ricreati in scala 1:1 nel KT Engine, offrendo ai giocatori un'esperienza diversa e complementare all'Isola di Hong Kong, 3 mesi dopo l'uscita del gioco. La stagione sarà accompagnata

da una progressione di clan esclusiva dell'isola con 20 nuovi livelli, un Solar Pass, nuove ricompense e auto esclusive, inclusi 5 modelli di auto rivisitati per l'occasione.

Stagione 3 - Guerra tra clan, una modalità di gioco in continua evoluzione

Questa terza stagione ruota attorno allo scontro tra gli Sharps (i cui membri si considerano l'élite della raffinatezza e del lusso) e gli Streets (provocatori e talvolta estremi, che cercano di lasciare il segno) attraverso l'isola di Hong Kong e Ibiza/Eivissa, con l'arrivo di la guerra tra clan. Questa stagione includerà anche 30 nuovi livelli di progressione del clan e aggiunte di contenuti stagionali.

Stagione 4 – Il Casinò, un luogo iconico della serie Unlimited

La quarta e ultima stagione dell'anno 1 segna il grande ritorno del Casinò, uno dei preferiti dai fan di Test Drive Unlimited 2. Questa nuova versione Solar Crown del Casinò offrirà ai giocatori la possibilità di scommettere la propria valuta virtuale attraverso una varietà di attività, tra cui poker e slot machine. Oltre a portare 50 livelli giocatore, il Casinò consentirà ai giocatori di vincere nuove auto esclusive, cosmetici e premi.

Oltre alle 4 stagioni, l'Anno 1 beneficerà di aggiornamenti pensati per migliorare l'esperienza di gioco, incluso il lavoro in corso sulle telecamere e sulle animazioni del volante nella visuale in prima persona. Il team TDUSC è impegnato a mantenere il gioco attivo per molti anni a venire e a continuare a considerare il feedback e le richieste dei giocatori. Le funzionalità e i contenuti richiesti dai fan, come immobili e motociclette, sono attualmente allo studio.

Test Drive Unlimited Solar Crown (or TDUSC) iÈ un gioco di corse online estremamente aperto (M.O.O.R) ambientato sull'isola di Hong Kong e ricreato in scala 1:1. Partecipa a un concorso straordinario, Solar Crown, organizzato dall'influente organizzazione Radiant. Al volante di velocisti eccezionali, di marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo e molti altri, potrai esplorare liberamente l'isola con la sua grande varietà di ambienti o prendere parte alle competizioni di più alto profilo a Hong Kong. Isola di Kong.

Oltre alle tue auto, che riflettono le tue ispirazioni e le ricompense per i tuoi progressi nel gioco, puoi personalizzare la tua esperienza di gioco a tua immagine: scegli il tuo clan, Sharp o Street, e coltiva il tuo stile per impressionare gli altri, distinguerti dalla massa e difendi il tuo clan. Test Drive Unlimited Solar Crown ha mantenuto il DNA delle edizioni precedenti, apportando un aspetto contemporaneo e aggiornato al gioco di corse multiplayer, offrendo ai giocatori lusso, auto eccezionali e competizione.

Preparati a immergerti nell'esperienza Test Drive Unlimited Solar Crown dal 12 settembre 2024 su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, dal 10 settembre 2024 per chi preordina la Silver/Sharp Edition su console, e dal 5 settembre per chi preordina la Gold Edition (tutte le piattaforme).

Ritrova Test Drive Unlimited Solar Crown in video:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWmRSsZZ1RCUqtCyBZRStiO--jhTIEk