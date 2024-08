Visions of Mana diventa più nitido su GeForce NOW

È tempo di avventure epiche! Punta alle stelle con l'early access aStar Wars Outlaws disponibile a partire da oggi e vivi la magia di Visions of Mana, il tutto grazie a un #GFN Thursday ricco di azione con26 nuovi giochi.

Puoi essere tra i primi a ottenere l'accesso anticipato alla Open Beta di Call of Duty Black Ops 6 giocandola in streaming su GeForce NOW. È disponibile per coloro che hanno preordinato il gioco e durerà dal 30 agosto al 4 settembre. L'Open Beta inizierà subito dopo, dal 6 al 9 settembre.

Una galassia lontana lontana è a portata di mano con GeForce NOW:l'attesissimo Star Wars Outlaws di Ubisoft è disponibile per lo streaming a partire da oggi con l’accesso anticipato. I membri Ultimate possono spingersi ancora oltre con la grafica basata sull'intelligenza artificiale diNVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction e NVIDIA Reflex per ottenere le massime prestazioni, anche senza l'hardware più recente.

Visions of Mana è l'ultimo gioco di ruolo di Square Enix, che unisce azione e strategia per battaglie in tempo reale mentre i giocatori si avventurano nel loro epico viaggio verso il sacro Albero del Mana. Apprezza ogni dettaglio mentre giochi a Visions of Mana fino a 4K 120 fps per i membri Ultimate.

E se non hai ancora provato il supporto per le mod recentemente ampliato con oltre 25 dei migliori componenti aggiuntivi di CurseForge preinstallati per i membri Priority e Ultimate, questa è l'occasione perfetta per farlo con la nuova espansione World Within per World of Warcraft. È disponibile da oggi per i membri, con la possibilità di entrare subito in azione senza dover aspettare i download.

Ed ecco l'elenco dei giochi di questa settimana: