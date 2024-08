Umberto Bossi - rumors su morte - Figlio Renzo: Smentisco - così gli allungate la vita

Il figlio del Senatur aggiunge: E' già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita.

Salvini e Bossi hanno parlato al telefono per qualche minuto

Politica - "Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa". Lo dice all'AdnKronos Renzo Bossi, figlio di Umberto, fondatore della Lega, che alcuni rumors davano per scomparso. Il figlio del Senatur aggiunge: "E' già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita...". In questi giorni, viene sottolineato all'AdnKronos, dopo la notizia falsa della presunta scomparsa circolata su alcuni media e sui social, il Senatur sta anzi facendo "incontri a più livelli, anche con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per discutere ad esempio il tema caldo dell'autonomia", al centro dell'attenzione del vecchio capo leghista. Matteo Salvini ha parlato con Umberto Bossi. Il segretario della Lega era a Palazzo Chigi, al vertice con gli altri leader, ed è uscito dalla riunione per sincerarsi delle condizioni del fondatore del partito dopo la diffusione di notizie allarmanti. Salvini e Bossi hanno parlato al telefono per qualche minuto.

"Abbiamo scherzato sull’ennesima sciocchezza giornalistica e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull’Autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo", ha detto il leader della Lega.