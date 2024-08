Nintendo - nuovi personaggi in Super Mario Party: Jamboree

PAULINE SI UNISCE AL PARTY E SARA’ UN NUOVO PERSONAGGIO GIOCABILE INSIEME A NINJI

IN SUPER MARIO PARTY JAMBOREE

Dai un’occhiata al trailer Super Mario Party Jamboree – Pauline si unisce alla festa! (Nintendo Switch) per vedere Pauline e Ninji in azione prima del lancio di Super Mario Party Jamboree per Nintendo Switch il 17 ottobre 2024.

22 personaggi provenienti da tutto il Regno dei Funghi – più di qualsiasi altro Mario Party – sono pronti al jamboree. Gioca nei panni del dispettoso Boo, del simpatico Yoshi, di Mario stesso e molti altri. Potrai anche giocare con Pauline e Ninji per la prima volta nella serie Mario Party.

Preparati per il più grande party di sempre in Super Mario Party Jamboree per Nintendo Switch. Dalle sfide sulla giostra al mini golf con controllo di movimento, questo jamboree è pieno zeppo di minigiochi, fino a 110! Mai così tanti fino ad oggi!