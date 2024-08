Svelate le modalità PvE di DEATHSPRINT 66 PvE

Mancano poche settimane al lancio di DEATHSPRINT 66 (12 settembre 2024) e per essere sicuri che siate preparati, vi forniamo tutti i dettagli sulle feature dedicate al single player, note come Episodi.

Gli Episodi sono una serie di modalità incentrate sul PvE che offrono ai giocatori l'opportunità di vincere ricompense partecipando a tornei da 3 a 5 fasi, sia in solitaria che contro avversari IA, con l'aggiunta di meccaniche e sfide supplementari.

Tra le sfide si possono citare Killing Time, in cui i giocatori iniziano la gara con soli 15 secondi a disposizione e devono ricaricare il loro timer correndo attraverso i varchi per evitare dolorose (e spiacevoli) esplosioni alla testa, o Five Lives, in cui il numero di cloni è strettamente limitato e qualsiasi cosa inferiore al primo posto significa fallimento. Per i veri duri, ci sono anche i Bloodbath Circuit e BloodbathSprints, in cui la difficoltà della mappa è aumentata con pericoli extra, tutti i Tributi sono di natura ostile e i giocatori devono arrivare primi per avanzare.

In tutto, ci sono nove Episodi a cui partecipare, progettati per sfidare i migliori racer e spingere le loro abilità a nuovi livelli.