CORSAIR - monitor gaming XENEON 34WQHD240-C QD-OLED

Design elegante, colore bianco è destinato a gaming immersivo

CORSAIR ha comunicato oggi il lancio del monitor XENEON 34WQHD240-C QD-OLED, che offre colori vivaci, neri profondi autentici e una luminosità ottimizzata per una visione incredibile. Con un pannello elegante e sottile che vanta un moderno design bianco, questo display WQHD va incontro alle esigenze di gamer e appassionati di multimedia alla ricerca di un’esperienza più immersiva, oltre che dei content creator che richiedono una precisione cromatica di prim’ordine.

Lo XENEON 34 QD-OLED sfrutta il più recente pannello QD-OLED di Samsung del 2024 per assicurare una visuale totalmente immersiva al noto monitor da 34 pollici. Il rapporto d’aspetto cinematografico 21:9, unito allo schermo 1800R curvo, offre un ampio angolo di visuale dedicato a giochi, utilizzo multimediale e lavoro. Con una luminosità massima di 1000 nit e fino al 99% di gamma cromatica DCI-P3, svela un impressionante livello di dettaglio in ogni immagine, dagli ambienti più accecanti alle ombre più tetre, grazie al DisplayHDR True Black 400 e a un rapporto di contrasto che arriva fino a 1.500.000:1.

Il QD-OLED ottimizza i tempi di risposta e le frequenze di aggiornamento: lo XENEON 34 QD-OLED diventa quindi lo schermo perfetto per il gaming ad alta velocità di titoli racing, FPS o di azione. Con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, abbinato a un tempo di risposta che può arrivare a 0,03 ms (GtG), l’immagine sullo schermo risponde agli input più rapidamente di quanto potrai effettivamente rendertene conto. Il supporto di NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium consente di rimuovere il fastidioso tearing, preservando una fluida chiarezza dei movimenti nei momenti di gioco ad azione rapida.

Lo XENEON 34 QD-OLED vanta un sensore di prossimità On-Screen Display (OSD) che si attiva avvicinando la mano al bordo inferiore, e rende la regolazione delle funzionalità del monitor più facile che mai. Il design I/O posteriore ti consente di tenere in ordine i cavi e accedere a una vasta gamma di collegamenti ad alte prestazioni.

Grazie al design con sostegno ergonomico del monitor XENEON 34 QD-OLED, puoi regolare facilmente e senza sforzo altezza (100 mm) e orientamento del pannello incluse inclinazione (da -7° a +15°) e curvatura (+/- 30°) in base alle tue preferenze, ottimizzando in questo modo lo spazio a disposizione e garantendo un sistema flessibile e dotato di compatibilità VESA 100 x 100 mm.

Lo XENEON 34 QD-OLED integra una serie di utili funzionalità per la prevenzione del burn-in, come l’aggiornamento dell’immagine residua dopo otto ore di utilizzo e la funzionalità Orbit che sposta l’intera immagine di un pixel ogni tre minuti per ridurre al minimo il rischio di burn-in. Il monitor è coperto da una garanzia completa Zero Dead Pixel e Zero Burn In di tre anni.

In grado di visualizzare ogni immagine al meglio sul tuo PC, lo XENEON 34 QD-OLED mette in bella mostra i fantastici vantaggi della tecnologia QD-OLED: colori vivaci, neri autentici e profondi, una superba precisione cromatica e un contrasto senza precedenti.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il monitor gaming CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED è ora disponibile sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair.

Il monitor gaming CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED è coperto da una garanzia di tre anni ed è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati del monitor gaming CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.