Naomi Campbell ha sposato il produttore saudita Mohammed Al Turki: nozze segrete a bordo di uno yacht

Spettacolo - Naomi Campbell e il produttore cinematografico saudita Mohammed Al Turki sono marito e moglie. Lo assicura a Novella 2000 una fonte molto vicina al magnate saudita del cinema: "Il loro matrimonio si è tenuto in segreto e al riparo da occhi indiscreti, a bordo di un panfilo al largo di Dubai". Ignota l’identità dell’officiante, attorno alla quale è stato mantenuto il massimo riserbo, mentre alla rivista sono stati descritti gli outfit dei due sposi. Naomi Campbell sembra aver indossato "un abito firmato Dolce&Gabbana in pizzo nero, di sfilato siciliano" mentre quanto Mohammed Al Turki avrebbe scelto uno smoking bianco estivo. "Ma non sono stati certo gli abiti a determinare il maggior esborso di denaro", scrive Novella 2000. Sembra infatti che le nozze si siano celebrate a bordo di "uno yacht da 22mila euro al giorno". A 38 anni (16 meno della top model Naomi Campbell), è Ceo della Red Sea Film Foundation.

Mohammed Al Turki è un produttore che sostiene e promuove i film in Medio Oriente: è stato nominato da GQ Middle East "l'uomo dell'anno 2022" per il suo contributo al cinema. Tra i film più noti da lui prodotti 'La frode' del 2012 con Richard Gere, '99 Homes', thriller del 2014 con Andrew Garfield, e 'Confini e dipendenze' del 2021 con Gary Oldman. Molto attivo sui social newtork, ha mostrato il suo arrivo a Venezia in occasione dell'inaugurazione dell'ottantunesima Mostra del cinema (con 'Beetlejuice Beetlejuice' di Tim Burton) e solo qualche giorno fa, sempre dall'Italia, condivideva gli scatti dal matrimonio più glamour dell'estate 2024, quello di Ed Westwick e Amy Jackson.