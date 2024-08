Mostra cinema di Venezia - Cate Blanchett incanta il lido con la sua eleganza

Nel cast anche Kevin Kline La diva ha fatto il suo ingresso trionfale al Lido, incantando fotografi e fan in attesa lungo le transenne per vederla sbarcare e poter strappare un autografo.

Spettacolo - Un'aura di sofisticata eleganza ha avvolto l'arrivo alla Mostra del cinema di Venezia di Cate Blanchett. La diva ha fatto il suo ingresso trionfale al Lido, incantando fotografi e fan in attesa lungo le transenne per vederla sbarcare e poter strappare un autografo. Per l'occasione, l'attrice premio Oscar ha scelto un completo di seta, pantalone e giacca, nero a pois, che esaltava la sua silhouette statuaria e occhiali da sole. Insieme a lei anche il regista premio Oscar Alfonso Cuarón che ha salutato i fan in italiano. Blanchett è a Venezia per presentare in anteprima mondiale 'Disclaimer', la nuova serie thriller psicologica diretta da Cuarón, in cui interpreta il ruolo di una giornalista investigativa di successo che si ritrova improvvisamente al centro di un inquietante mistero. Nel cast anche Kevin Kline. La serie in sette episodi vedrà il suo debutto in tutto il mondo l'11 ottobre su Apple TV+, con i primi due episodi.