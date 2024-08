Venditti - la gaffe fa il giro del mondo - Ma in foto c'è Guzzanti

Il giornale, però, nella sua edizione online commette un errore tanto grande quanto divertente: la foto del 'musico italiano' non è quella di Antonello Venditti ma quella di Corrado Guzzanti, protagonista del memorabile brano 'Grande Raccordo Anulare' in una strepitosa imitazione del cantautore.

L'errore ovviamente non passa inosservato e viene corretto

