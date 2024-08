Outright Games, il celebre editore di contenuti d'intrattenimento interattivo per famiglie, su licenza di Paramount Game Studios, ha ufficialmente svelato i primi dettagli del suo prossimo videogioco, The Patrick Star Game, che avrà per protagonista il miglior amico di SpongeBob Squarepants, Patrick Stella. Sviluppato da PHL Collective, questo titolo sandbox per giocatore singolo è ambientato nell'iconico mondo della serie SpongeBob SquarePants di Nickelodeone consentirà ai fan di vestire i panni della loro stella marina rosa preferita, Patrick, nella sua prima avventura da protagonista.The Patrick Star Game sarà disponibile dal 4 ottobre 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/G7UxBvFvSl8

In questa avventura sandbox, i giocatori potranno esplorare Bikini Bottom, utilizzando quasi ogni oggetto che troveranno per alterare l'ambientazione e divertirsi ai limiti della fisica. Affronta le missioni stabilite dagli amici di Patrick, tra cui SpongeBob, Mr. Krab, Sandy Cheeks e Plankton, ed esplora alcuni iconici luoghi in tutta Bikini Bottom, come Mondo del Guanto, la Discarica e il Demolition Derby. Da una missione di creazione di un Krabby Patty, al giocare sull'altalena fino a scatenare il caos nella stanza della rabbia della signora Puff, i giocatori potranno vivere un sacco di avventure diverse!

Completa nuovi compiti e raccogli i barattoli di maionese in classico stile Patrick, per sbloccare nuovi completi mentre cerchi tutti gli Easter Egg della serie TV. Inoltre, The Patrick Star Game include il doppiaggio del cast originale diSpongeBob SquarePants, tra cui Bill Fagerbakke nei panni di Patrick, Tom Kenny come SpongeBob, Rodger Bumpass come Squiddi Tentacolo, Clancy Brown come Mr. Krabs e molti altri!

Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games ha dichiarato: "È stato un assoluto piacere collaborare nuovamente con Nickelodeon/Paramount Consumer Products e siamo incredibilmente grati di poter espandere la nostra attuale partnership con l'adattamento di una IP assolutamente iconica in un fantastico videogioco per famiglie. È un onore lavorare con un franchise tanto popolare come SpongeBob SquarePants. Con The Patrick Star Game, abbiamo creato un parco giochi virtuale dove i fan potranno creare le proprie avventure in Bikini Bottom, rendendo omaggio al bizzarro umorismo e agli adorabili personaggi della serie."

Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media di Paramount, ha aggiunto: "Giusto in tempo per celebrare il 25° anniversario di SpongeBob SquarePants, siamo lieti di collaborare con Outright Games per lanciare un nuovo gioco che per la prima volta si concentra sulla vera ‘stella’... Patrick."

