Venezia 81 - è il giorno di Tim Burton: fan in delirio per Monica Bellucci e Jenna Ortega

Fan in delirio per l’arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia del cast di ‘Beetlejuice Beetlejuice’ di Tim Burton

Spettacolo - Fan in delirio per l’arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia del cast di ‘Beetlejuice Beetlejuice’ di Tim Burton. L’entusiasmo era alle stelle quando il cast del nuovo film del regista statunitense ha fatto il suo ingresso al palazzo del Casinó. Monica Bellucci ha aperto le danze con la sua inconfondibile eleganza, indossando occhiali da sole e un tubino nero a pois bianchi. Subito dopo, Justin Theroux e Willem Dafoe, entrambi in completo nero e occhiali da sole, hanno catturato l’attenzione del pubblico. La giovane e talentuosa Jenna Ortega, con un completo pantalone e giacca doppiopetto bordeaux, ha incantato i fan, molti dei quali erano lì già dalle prime ore del mattino con i poster di 'Mercoledì', la serie Netflix che l’ha consacrata al grande pubblico. Catherine O’Hara, indimenticabile interprete di ‘Mamma, ho perso l’aereo’, ha sfoggiato una tuta a righe bianca e nera e il suo inconfondibile sorriso.

Infine, Michael Keaton e Tim Burton hanno concluso la sfilata, fermandosi con i fan per scattare foto e firmare autografi.