Konami Digital Entertainment B.V. annuncia che Castlevania Dominus Collection è ora disponibile in download per Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam.Castlevania Dominus Collection include tre titoli della serie Castlevania pubblicati per Nintendo DS tra il 2005 e il 2008. Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait or Ruin e Castlevania: Order of Ecclesia rappresentano il cuore pulsante della collezione, a cui si affiancano due titoli bonus: Haunted Castle, versione arcade di Castlevania, e Haunted Castle Revisited, versione reimmaginata e ridisegnata del classico arcade.

Castlevania Dominus Collection offre diverse opzioni “Quality of Life”, tra cui rewind, quick save e load-game disponibile in ogni momento. Il layout di controlli e display per il dual screen sono completamente personalizzabili. Inoltre, sarà disponibile una modalità galleria per visualizzare artwork inediti, bozzetti di sviluppo, istruzioni e packaging originali.

L'enciclopedia è un compendio completo ed esaustivo che contiene dati su nemici, equipaggiamenti, oggetti e altro ancora. Infine, i giocatori potranno ascoltare tutte le tracce audio originali dei singoli giochi e creare playlist con i propri brani preferiti grazie al lettore musicale integrato.

La versione arcade di Castlevania, uscita nel 1988, segue le gesta di Simon Belmont mentre si reca al Castello di Dracula per salvare la sua fidanzata, rapita e tenuta prigioniera dal Signore delle Tenebre. Haunted Castle Revisited è una rivisitazione della versione arcade di Castlevania.

Questa versione, completamente ridisegnata, non è stata rivista solo dal punto di vista grafico, ma è stata anche accuratamente riprogettata e ribilanciata per offrire un'esperienza di gioco più moderna.Inoltre, tutti coloro che vorranno mettersi alla prova troveranno la sfida cercata nella versione originale Haunted Castle, nota per la sua estrema difficoltà !