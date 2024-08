US Open - Errani e Cocciaretto al secondo turno - Fognini eliminato

Nel singolare maschile, subito eliminato Fabio Fognini.

Spettacolo - Sara Errani al secondo turno del singolare femminile dell'US Open. La 37enne azzurra, numero 96 del mondo, supera al primo turno la spagnola Cristina Bucsa, numero 77 del ranking, per 3-6, 6-4, 6-0 in 2h02'. Avanti anche Elisabetta Cocciaretto, che batte l'ucraina Kateryna Baindl per 6-3, 6-0. Nel singolare maschile, subito eliminato Fabio Fognini. L'azzurro, numero 71 del ranking, viene sconfitto dal ceco Tomas Machac, numero 39, che si impone per 7-5, 6-1, 6-3.