TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA Recensione

Oggi vi parlo di Tiebreak, l'ultimo arrivato nel panorama dei videogiochi di tennis che promette di portare l'emozione del circuito professionistico direttamente nel salotto di casa. Ma riesce a mantenere le promesse? Analizziamo nel dettaglio questo nuovo titolo per PS5.

Gameplay: Un Simulatore Realistico con Qualche Limite

Il gameplay di Tiebreak punta decisamente sul realismo. Ogni colpo richiede una precisa tempistica e angolazione, e le diverse superfici dei campi influenzano notevolmente la traiettoria della palla. Il sistema di controllo è reattivo e permette di eseguire una vasta gamma di colpi, dai più semplici ai più tecnici. Tuttavia, il realismo a volte prevale sul divertimento. La curva di apprendimento è piuttosto ripida e i neofiti potrebbero faticare a padroneggiare i comandi. Inoltre, alcune meccaniche di gioco, come il sistema di stamina, potrebbero risultare frustranti per chi cerca un'esperienza più arcade.

Tiebreak offre una vasta gamma di modalità di gioco, che soddisferanno sia i giocatori più competitivi che quelli alla ricerca di un'esperienza più rilassata. La modalità carriera è particolarmente completa e permette di personalizzare il proprio tennista in ogni dettaglio. Tuttavia, le modalità di gioco presenti non offrono nulla di particolarmente innovativo. Manca una modalità storia approfondita o delle sfide più originali che potrebbero rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente.

La modalità multiplayer di Tiebreak è divertente e permette di sfidare amici e giocatori di tutto il mondo. Le partite online sono generalmente fluide e stabili, ma il matchmaking potrebbe essere migliorato per trovare avversari più equilibrati.

Comparto Tecnico: Visuale Discreta, ma con Margini di Miglioramento

Tiebreak su PS5 offre un comparto tecnico solido, con una grafica dettagliata e un frame rate generalmente stabile. Il DualSense aggiunge un tocco di realismo, trasmettendo al giocatore la potenza dei colpi e le vibrazioni della racchetta. Tuttavia, si riscontrano alcuni cali di frame rate durante le partite più concitate e qualche texture di qualità inferiore. Inoltre, il commento in-game potrebbe risultare ripetitivo a lungo andare. Nonostante questi piccoli difetti, Tiebreak rappresenta un ottimo esempio di come sfruttare le potenzialità della PS5 per un'esperienza di gioco immersiva.

Intelligenza Artificiale: Non Sempre Intelligente

L'intelligenza artificiale degli avversari è generalmente buona, soprattutto ai livelli di difficoltà più alti. I computer avversari sono in grado di adattare il loro stile di gioco in base alle nostre mosse e di sfruttare i nostri errori. In alcune situazioni l'IA può risultare prevedibile o commettere degli errori inspiegabili. Inoltre, manca una personalizzazione più approfondita degli avversari, che potrebbe rendere le partite più varie e interessanti.

Conclusioni

Tiebreak è un gioco di tennis solido, che può offrire molte ore di divertimento agli appassionati del genere. Il realismo del gameplay, la varietà delle modalità di gioco e il roster di tennisti sono i punti di forza del titolo. Tuttavia, il comparto tecnico non è all'altezza dei migliori titoli sportivi e alcune scelte, come la curva di apprendimento ripida e l'intelligenza artificiale non sempre impeccabile, potrebbero limitare il divertimento. Tiebreak è un buon punto di partenza per chi vuole avvicinarsi al mondo del tennis virtuale, ma non rappresenta una rivoluzione nel genere. Se siete alla ricerca di un simulatore di tennis completo e realistico, Tiebreak potrebbe fare al caso vostro.

Voto 8.5/10

Gameplay solido

Tanti contenuti

Italiano assente

Complessa curva di apprendimento

ProContro