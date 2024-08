CORSAIR lancia i mouse versatili M55 e M55 WIRELESS

CORSAIR ha presentato oggi la nuova serie M55 di mouse gaming: M55 e M55 WIRELESS. La versatile gamma M55 risponde alle esigenze di un ampio ventaglio di utenti, dagli emergenti MVP competitivi ai gamer occasionali appassionati di una vasta linea di generi. Indipendentemente dal gioco, i mouse M55 e M55 WIRELESS ti consentono di mettere le mani su qualsiasi sfida.

La serie M55 vanta un design simmetrico ideale per qualsiasi stile di gioco, oltre a una dimensione compatta adeguata a ogni genere di impugnatura: ad artiglio, polpastrelli, palmo e varie sfumature. Le impugnature laterali testurizzate offrono agli utenti una presa solida per poter eseguire scatti e rotazioni da brivido con il mouse.

Con soli 55 grammi, il peso piuma M55 si libra letteralmente su qualsiasi tipo di mouse pad, per movimenti agili come colpi rapidi con mirino o rotazioni a 360 gradi. L’M55 WIRELESS pesa 85 grammi con la batteria, rinunciando ai cavi per una libertà di movimento persino superiore. Entrambi i modelli poggiano su pattini ad attrito ridotto al 100% in PTFE che spianano e livellano i passaggi del mouse sulla quasi totalità delle superfici.

L’M55 e l’M55 WIRELESS sfruttano sensori ottici di precisione per offrire fino a 16.000 DPI e 24.000 DPI rispettivamente, mentre un pulsante DPI dedicato consente di regolare con praticità i valori. La linea M55 include sei pulsanti programmabili nel software iCUE, andando a bilanciare personalizzazione e usabilità immediata.

Integrati in un design filante e minimalista che ben si abbina a qualsiasi sistema, i mouse M55 e M55 WIRELESS sono i campioni multifunzione in grado di offrire prestazioni superiori a dispetto del loro prezzo modesto.

Disponibilità , garanzia e prezzi

I mouse gaming CORSAIR M55 e M55 WIRELESS sono disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori online autorizzati CORSAIR, presente in tutto il mondo.

I mouse M55 e M55 WIRELESS sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Grazie al design sottile e leggero, i mouse M55 sono trasportabili senza fatica e garantiscono configurazioni mobili sempre ottimali. L’M55 WIRELESS vanta fino a 185 ore di autonomia con una singola batteria AA e offre una connettività di lunga durata e bassa latenza tramite SLIPSTREAM WIRELESS v1.5 ideale per sessioni di gioco prolungate e spostamenti.