Szczesny annuncia il ritiro: Ho dato al gioco 18 anni - ora con la famiglia

Spettacolo - "Ho dato al gioco 18 anni della mia vita, tutti i giorni, senza scuse. Oggi, duro il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c'è più. Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia - la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia. Pertanto ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico". Lo scrive sul suo account Instagram l'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny.