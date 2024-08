Oasis - tutti pazzi per il ritorno: Date prima i biglietti agli over 40

Lascia che i giovani ascoltino della vera musica, Al contrario: voi avete avuto le vostre opportunità, ribattono altri utenti, ricordando che per tantissimi fan questo tour sarà il primo a cui poter partecipare, dal momento che l'ultimo fu nel 2009.

L'annuncio del ritorno degli Oasis dopo 15 anni ha mandato i social in tilt

Spettacolo - L'annuncio del ritorno degli Oasis dopo 15 anni ha mandato i social in tilt. I fan fanno il countdown per sabato 31 agosto quando sarà possibile acquistare i biglietti del tour della band inglese e in tanti condividono emozioni, paure e idee sui social: da chi si chiede se i server di Ticketmaster UK reggeranno fino agli utenti che propongono di dare una priorità di acquisto agli over 40 in modo che possano assicurarsi i posti per i desideratissimi concerti. C'è chi si commuove davanti all'aggiornamento della pagina Wikipedia degli Oasis che invece del passato ora usa il presente: da "era una band" diventa "è una band". Alcuni utenti vogliono differenziare i fan storici dalle nuove leve. C'è chi propone che chi ha almeno 40 anni debba avere una priorità in fase di acquisto dei biglietti e chi scrive: "Se non eri nato quando gli Oasis si sono sciolti, non sei autorizzato all'acquisto del biglietto". Ovviamente non tutti sono d'accordo.

"Lascia che i giovani ascoltino della vera musica", "Al contrario: voi avete avuto le vostre opportunità", ribattono altri utenti, ricordando che per tantissimi fan questo tour sarà il primo a cui poter partecipare, dal momento che l'ultimo fu nel 2009. "Qualcuno - scrive un utente - requisisca per un anno il telefono di Liam Gallagher. Non affronterò lo stress di litigare per i biglietti, aspettare un anno per poi vedere tutto cancellato perché lui insulterà Noel". C'è chi si chiede come i server di Ticketmaster affronteranno la marea di persone che proverà ad acquistare i biglietti.