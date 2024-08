Trump-Harris - dibattito tv a rischio: braccio di ferro sui microfoni

Abbiamo fatto sapere alla Abc e alle altre reti che vorrebbero ospitare un possibile dibattito in ottobre che crediamo che i microfoni di entrambi i candidati debbano essere attivi per tutta la trasmissione, ha affermato in una nota Brian Fallon, consulente senior per le comunicazioni della campagna di Harris.

Attualità - I microfoni dovrebbero restare sempre accesi, durante il dibattito tv del prossimo 10 settembre sulla Abc tra l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la vice presidente Kamala Harris, oppure no? Dovrebbero essere rispettate le stesse regole del dibattito che Trump ebbe con il presidente americano Joe Biden a giugno sulla Cnn, con i microfoni spenti per il candidato che non aveva il turno di parlare o sempre accesi come ha chiesto la nuova aspirante alla Casa Bianca? E' stallo tra i due candidati presidenti degli Stati Uniti e i rispettivi staff, come rende noto la Cnn citando una fonte ben informata. Al di là delle indiscrezioni, fa rumore un post che Trump ha pubblicato sul social Truth in riferimento all'"Abc Fake News": "Perchè dovrei fare un dibattito contro Kamala Harris sul quel network?".

Basta con i giochetti

"Abbiamo fatto sapere alla Abc e alle altre reti che vorrebbero ospitare un possibile dibattito in ottobre che crediamo che i microfoni di entrambi i candidati debbano essere attivi per tutta la trasmissione", ha affermato in una nota Brian Fallon, consulente senior per le comunicazioni della campagna di Harris. "Secondo noi chi gestisce Trump preferisce che il microfono sia disattivato perché non pensa che il suo candidato possa comportarsi da presidente da solo per 90 minuti. Sospettiamo che il team di Trump non lo abbia nemmeno informato di questa disputa perché sarebbe troppo imbarazzante ammettere che non pensano che possa gestire se stesso contro la vicepresidente Harris senza il beneficio di un pulsante di disattivazione", ha affermato Fallon. Lo staff di Trump, dal canto suo, ha sostenuto che quando è stato accettato il dibattito sulla Abc con Harris sono anche state accettate le stesse linee guida del dibattito precedente con Biden. "Basta con i giochetti.

Abbiamo accettato il dibattito sulla Abc esattamente alle stesse condizioni del dibattito sulla Cnn", ha affermato il consigliere senior di Trump Jason Miller in una nota. "Lo staff di Harris, dopo aver accettato le regole delle Cnn, ha chiesto un dibattito seduti, con appunti e dichiarazioni di apertura. Abbiamo detto che non ci sarebbero state modifiche alle regole concordate. Se Kamala Harris non è abbastanza intelligente da ripetere i punti del messaggio che i suoi responsabili vogliono che memorizzi, è un loro problema. Questo sembra essere un modello per la campagna di Harris'', ha aggiunto. Miller ha quindi sostenuto che ''non permetteranno a Harris di rilasciare interviste, non le permetteranno di fare conferenze stampa e ora vogliono darle un promemoria per il dibattito. Immagino che stiano cercando un modo per evitare qualsiasi dibattito con il presidente Trump. Indipendentemente da ciò, non c'è modo che Harris sia pronta per essere comandante in capo".