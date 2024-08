Nothing - crescita più rapida nel primo semestre del 2024

L'azienda tecnologica londinese Nothing è lieta di condividere una interessante ricerca sulla crescita globale condotta da Canalys. Il 2024 è stato un anno incentrato sulla crescita, con ben 9 prodotti lanciati da Nothing e dal sub-brand CMF by Nothing.

L'azienda è risultata essere il produttore di smartphone con la crescita più rapida tra il primo semestre del 2023 e il primo semestre del 2024, con un aumento del 246% nel Regno Unito, in Giappone, India, Arabia Saudita e Italia. Durante la prima metà del 2024, Nothing ha lanciato Phone (2a) e la variante Special Edition, mentre il suo flagship Phone (2) è stato lanciato nel luglio 2023.

In termini di prodotti True Wireless Stereo, Nothing è stata l'azienda più performante sia nel primo semestre 2024 (+331%)che nelsecondo trimestre 2024 (769%) rispetto agli stessi periodi del 2023.

Nel secondo trimestre del 2024, Nothing è stato il produttore di TWS con la crescita più rapida in Francia, Stati Uniti, Spagna, Italia e Paesi Bassi. All'inizio di quest'anno, Nothing ha presentato Ear and Ear (a), con la prima integrazione del settore con ChatGPT.