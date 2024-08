Telegram - arresto Durov: chi è la donna fermata a Parigi

I familiari della giovane confermano a Baza che i contatti con la ragazza si sono interrotti da ieri.

Attualità - Con Pavel Durov, il fondatore e Ceo di Telegram, a Parigi è stata arrestata anche una donna. Per il canale russo Baza si tratta di Yulia Vavilova, 24 anni. La giovane, secondo la sua attività sui social, si definisce una streamer, una gamer e un’esperta di cryptovalute. Su questo tema, ha gestito un canale social seguito nel mondo arabo. Lo scorso 16 agosto, scrive Baza, la giovane ha documentato il proprio viaggio dall’Azerbaigian al Kazakistan. Vavilova avrebbe come residenza principale Dubai e, secondo il canale Telegram, i suoi spostamenti coincidono spesso con quelli di Durov. L’attività online della giovane è ferma dalla notte tra 24 e 25 agosto. I familiari della giovane confermano a Baza che i contatti con la ragazza si sono interrotti da ieri. L’ultima conversazione con la madre risale a due giorni fa. Il padre non parlerebbe con Yulia dal 2 agosto e avrebbe confermato a Baza che la ragazza aveva fatto riferimento ad un viaggio in Francia.