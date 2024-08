Roma - bimbo di 2 anni rischia di annegare in piscina: ricoverato in codice rosso

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Gemelli in elicottero

Attualità - Ricoverato in codice rosso, in gravi condizioni, un bimbo di 2 anni che ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno nella piscina di una villetta privata in località 'Le Rughe', a Formello, vicino a Roma. Sul posto sono intervenuti il 118, e i carabinieri della Stazione di Formello e Cassia Radiomobile. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Gemelli in elicottero. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.