Calciomercato Juventus - ecco Nico Gonzalez e Conceicao

La Juve sta per aggiungere un altro esterno alla rosa dell’allenatore Thiago Motta: dal Porto arriva Francisco Conceicao con la formula del prestito.

La Juventus accelera e il calciomercato bianconero si accende

Spettacolo - La Juventus accelera e il calciomercato bianconero si accende. La società torinese sta perfezionando oggi l’acquisto di Nico Gonzalez per circa 38 milioni complessivi. L’argentino 26enne dovrebbe firmare un contratto valido fino al 2029. La Juve sta per aggiungere un altro esterno alla rosa dell’allenatore Thiago Motta: dal Porto arriva Francisco Conceicao con la formula del prestito. La Juve dovrebbe versare una cifra tra i 7 e i 9 milioni, con buone possibilità - visto l’esborso - di completare l’acquisto nella prossima stagione. I bianconeri non mollano Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese dell’Atalanta è inseguito da settimane e la fumata bianca pare vicina per oltre 55 milioni.