Cancro al polmone - via a sperimentazione vaccino

Attualità - Via alla sperimentazione del vaccino contro il tumore al polmone. La fase 1 del trial è iniziata nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania, in Polonia, in Spagna e in Turchia, come si legge sul Guardian. Il vaccino mRNA è stato battezzato con la sigla BNT116 ed è stato prodotto dall'azienda tedesca Biontech con la stessa tecnologia utilizzata per il vaccino covid. Nei 7 paesi coinvolti nella fase 1, il vaccino viene somministrato in 34 siti di ricerca. Il trattamento dovrebbe prendere di mira e distruggere le cellule malate, senza colpire le cellule sane e riducendo quindi gli effetti collaterali. La sperimentazione coinvolgerà pazienti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule ad uno stadio iniziale, pazienti ad uno stadio avanzato o colpiti da recidiva. Nel programma sono coinvolte persone che non si sono sottoposte ancora ad un intervento a radioterapia e ci sono anche pazienti che riceveranno il vaccino parallelamento all'immunoterapia.

A Londra, il primo paziente a ricevere il vaccino è stato Janusz Racz, 67 anni. A maggio gli è stata diagnosticata la malattia e ha iniziato a sottoporsi a chemioterapia e radioterapia. Racz ha ricevuto 6 dosi nel giro di 30 minuti al National Institute for Health Research UCLH Clinical Research Facility. Riceverà una dose di vaccino a settimana per le prossime 6 settimane e poi una dose ogni 3 settimane per le successive 54 settimane.