Trento, l'orsa JJ4 sarà trasferita nel Parco della Foresta Nera in Germania

L'orsa JJ4, responsabile della morte del giovane Andrea Papi nell'aprile 2023, sarà trasferita dalla sua attuale sede nel Centro di recupero della fauna alpina del Casteller, a Trento, al Parco dei lupi e degli orsi della Foresta Nera in Germania, noto come Alternativer Wolf-und Bärenpark Schwarzwald. La decisione è stata confermata dal parco tedesco, che ha comunicato di essere già impegnato nella costruzione di un recinto all'aperto adatto al comportamento dell'animale e con elevati standard di sicurezza.

JJ4, attualmente detenuta in un recinto al Casteller, ha destato preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di vita, portando alcune associazioni animaliste a denunciare la possibilità di maltrattamenti. Per questo motivo, il trasferimento in una struttura più idonea è stato accolto come una soluzione necessaria. Il parco tedesco, che già ospita altri orsi problematici, si prepara ad accogliere JJ4 in un ambiente lontano dai visitatori, dove potrà vivere in condizioni più adatte alla sua natura.

Il trasferimento è previsto per l'autunno, una volta completati i lavori di adeguamento del nuovo recinto. La notizia del trasferimento ha sollevato diverse reazioni, con alcuni che vedono in questa decisione un compromesso per garantire la sicurezza pubblica e il benessere dell'animale.