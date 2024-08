Days of Wonder Annuncia i Deluxe Train Set di Ticket to Ride

Arricchite i vostri giochi e festeggiate i 20 anni di Ticket to Ride con gli esclusivi set di vagoni colorati

Per celebrare il 20° anniversario di Ticket to Ride, Days of Wonder è entusiasta di annunciare l'uscita di una serie di Deluxe Train Set.

Questi set in edizione limitata catturano la nostalgia e la maestria che hanno fatto di Ticket to Ride un classico amato dagli appassionati del gioco da tavolo di tutto il mondo. Ogni set comprende 45 vagoni ferroviari finemente dettagliati, insieme a 3 stazioni (per Ticket to Ride Europa) e a un segnapunti abbinato.

Questo Deluxe Train Set in edizione limitata, disponibile esclusivamente per l'anniversario del gioco, arricchirà in modo unico le vostre partite a Ticket of Ride.

Finemente scolpiti, con dettagli e stampe particolari, questi treni spiccheranno sulla vostra mappa di Ticket to Ride preferita, trasportandovi ancora di più nel fantastico mondo dei viaggi di inizio ‘900.

5 design unici!

The Yellow Crane Train

The Yellow Crane Train è stata la nostra seconda scelta di design dopo i vagoni bianchi della cisterna del latte, il nostro primo Deluxe Train Set. È il Deluxe Train Set, che è servito come prova di concetto per questa serie. Questo design presenta un vagone ferroviario dalla forma particolare e una gru. L'ideale sarebbe che la gru fosse mobile, ma a causa delle dimensioni ridotte, abbiamo optato per un modello stazionario ma ricco di dettagli.

The Red Passenger Car

Omaggio nostalgico ai vecchi treni americani, il Red Passenger Car è ispirato a un trenino giocattolo degli anni '80, un caro ricordo d'infanzia del nostro designer. In questo set, abbiamo anche inserito un piccolo Easter egg che fa riferimento a uno dei nostri film preferiti, aggiungendo un ulteriore elemento di piacere per i fan.

The Green Caboose

The Green Caboose rappresenta un'epoca più moderna, poco prima che tali carrozze diventassero obsolete. Abbiamo scelto un colore più chiaro, verde acqua, per offrire un cambiamento rinfrescante rispetto alle tonalità di verde tradizionali, per evidenziare l'evoluzione del design dei treni.

The Flatcar with Semi-Trailer Truck

Ispirato al design dell'edizione Ticket to Ride Europa 15° Anniversary, questo modello include un affascinante omaggio all'autore del gioco, con il nome dell'azienda di traslochi visualizzato direttamente sul camion.

Questi set da collezione sono un must per tutti gli appassionati di Ticket to Ride e offrono un mix unico tra omaggi storici e design raffinato. Saranno disponibili per l'acquisto allo Spiel di Essen e in tutto il mondo a partire da ottobre 2024 a un prezzo di vendita consigliato di 9,99€, a set. Inoltre, un set di treni esclusivo sarà disponibile presso i negozi che partecipano al programma Hobby Next (localizzazione dei negozi: https://www.hobbynext.com).

Informazioni pratiche

- Contenuto: 45 Vagoni (più alcuni Vagoni di riserva), 3 Stazioni e 1 Segnapunti

- Compatibile con le varie edizioni del gioco (esclusa la gamma Primo Viaggio, Vagoni & Velieri, Legacy: Leggende del Vecchio West e le edizioni Anniversary)

- Uscita: Ottobre 2024

- Prezzo di vendita: 9,99€, disponibile in 5 modelli diversi.