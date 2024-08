Incendio Roma - in pericolo di vita i quattro soccorritori: verso apertura inchiesta

Intanto è attesa in Procura un'informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sulle cause del rogo.

Una volta arrivata sul tavolo dei pm di piazzale Clodio si procederà all’apertura di un fascicolo

Attualità - Sono in pericolo di vita i quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre volontari della Protezione civile, rimasti gravemente ustionati ieri a Roma nell'incendio divampato al Pratone di Torre Spaccata. Intanto è attesa in Procura un'informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sulle cause del rogo. Una volta arrivata sul tavolo dei pm di piazzale Clodio si procederà all’apertura di un fascicolo. I vigili del fuoco "stanno ancora lavorando sulle cause dell'incendio di ieri’’ , ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che questa mattina si è recato in visita all’ospedale Sant’Eugenio dove i quattro feriti, tra cui una donna, sono ricoverati in prognosi riservata.