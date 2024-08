Uomo di Latina Morso da un Ragno Violino: Urgente l'Ospedalizzazione

Un uomo di 50 anni di Latina è stato ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti a seguito di un'infezione cutanea provocata dal morso di un ragno violino. L'uomo ha sviluppato una grave infezione dopo alcuni giorni dal morso, avvenuto mentre puliva una ragnatela. Nonostante non si fosse accorto subito della puntura, il successivo arrossamento si è rapidamente trasformato in un'infezione nota come "cellulite", richiedendo un intervento con antibiotici somministrati per via endovenosa.

Il ragno violino è noto per il suo veleno che, sebbene non sempre pericoloso, può provocare reazioni gravi in alcuni individui, portando in rari casi a complicazioni come la necrosi tissutale. Gli esperti sottolineano l'importanza di un trattamento tempestivo, poiché la somministrazione di antibiotici orali potrebbe non essere sufficiente a contrastare l'infezione.

Negli ultimi giorni, sono emersi casi simili, tra cui una giovane di 25 anni a Venezia che ha subito gravi complicazioni dopo un morso, con la necessità di cure ospedaliere per prevenire la necrosi alla gamba. Nonostante non ci sia un antidoto specifico per il morso del ragno violino, è fondamentale monitorare attentamente i sintomi e rivolgersi immediatamente a un medico in caso di peggioramento.