Gallipoli: Muore il Primario Vito Procacci Durante un Bagno Notturno

Vito Procacci, 65 anni, primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, è tragicamente deceduto durante un bagno notturno nelle acque di Gallipoli, presso la spiaggia della Purità. Il dramma si è consumato intorno alla mezzanotte, quando Procacci è stato colto da un malore improvviso subito dopo essere entrato in acqua. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per il medico non c'è stato nulla da fare.

Procacci era noto non solo per la sua dedizione professionale, ma anche per essere stato al centro di una controversia durante la pandemia di Covid-19. Per il suo impegno straordinario, che lo portò a lavorare ben oltre i limiti consentiti, ricevette una multa di oltre 27.000 euro per aver superato le ore straordinarie previste dalla legge. Questo episodio suscitò indignazione e portò il medico a scrivere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprimendo il suo sconforto. La sanzione venne successivamente revocata, con tanto di scuse pubbliche.

Il Policlinico di Bari ha espresso profondo cordoglio per la perdita di un professionista esemplare, ricordato come una guida per molti giovani medici e un pilastro nella lotta contro il Covid-19. Anche il sindaco di Bitonto, sua città natale, ha voluto ricordare la dedizione e l'altruismo che hanno caratterizzato tutta la sua carriera. Il decesso di Vito Procacci lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità medica e locale.