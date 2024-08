Diablo IV rivela i Mercenari e la Cittadella Oscura

Ogni Mercenario è unico nel ruolo che ricopre e prevede storia, personalità e abilità uniche. È incluso anche un Albero Abilità per ognuno di essi, con una gamma di scelte per renderli più di supporto, da combattimento o un compromesso tra le due opzioni. Si possono reclutare i Mercenari come Rinforzi, in modo che periodicamente vengano in aiuto mentre si eseguono attacchi.