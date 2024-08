Nuova ondata di caldo sull'Italia - da quando e quanto durerà

Nel corso del weekend avremo quindi una prevalenza di sole su buona parte dei settori con punte massime di temperatura oltre i 32 gradi sulle pianure del Nord e fin verso i 36-37 gradi al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

E' in arrivo una nuova ondata di caldo sull'Italia

Attualità - E' in arrivo una nuova ondata di caldo sull'Italia. "Nei prossimi giorni un promontorio del più vasto anticiclone africano si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale, dopo la fase di maltempo di questi giorni, specie al Centro Sud, dando così il via a una nuova ondata di calore". Così all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it che aggiunge: "Analizzando nel dettaglio la massa d'aria in arrivo si nota subito come sia la classica vampata 'rovente' di origine subtropicale (interno del deserto del Sahara), che provocherà un sensibile aumento delle temperature su tutte le regioni". "Nel corso del weekend avremo quindi una prevalenza di sole su buona parte dei settori con punte massime di temperatura oltre i 32 gradi sulle pianure del Nord e fin verso i 36-37 gradi al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. - continua Gussoni - Locali temporali solamente sulle Alpi".

"Secondo gli ultimi aggiornamenti del centro europeo, anche l'avvio di settembre sarà condizionato da temperature ancora ben oltre le medie climatiche in particolare al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori a causa della presenza del famigerato anticiclone africano. L'estate su questi settori sembrerebbe quindi voler proseguire con le ultime fiammate ad oltre 30°C durante le ore più calde", conclude Gussoni.