BOHEMIA INTERACTIVE ALLA GAMESCOM 2024

BOHEMIA INTERACTIVE PRESENTA DUE NUOVI TITOLI ALLA GAMESCOM 2024

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare due nuovi titoli della sua etichetta editoriale Bohemia Incubator. Il Publisher ha presentato oggi “SkyVerse”, un'innovativa rivisitazione dei generi RPG e sandbox survival, insieme al nuovo platform d'azione “Brute Horse”. Gli annunci sono stati fatti oggi alla Gamescom 2024, dove il progetto è stato presentato alla stampa e agli operatori del settore.

SkyVerse è un gioco di ruolo sandbox in voxel art con una prospettiva in prima persona e un open world autogenerato. I giocatori assumono il ruolo del capitano di un dirigibile in modalità single-player o multiplayer co-op e viaggiano attraverso un mondo dettagliato pieno di isole galleggianti aperte all'esplorazione. Il gioco combina elementi di combattimento, crafting e personalizzazione del personaggio RPG e offre un ambiente completamente distruttibile che permette ai giocatori di attraversare, costruire e sopravvivere in totale libertà.Il gioco offrirà il pieno supporto per le modalità cooperative e multigiocatore, permettendo ai giocatori di esplorare un mondo infinito insieme agli amici.Principali feature di SkyVerse:

Scoprite l’Endless Horizon: Conquistate le vaste isole galleggianti e avventuratevi in un vasto regno dove il cielo incontra il mare; ogni orizzonte promette nuove avventure e misteri inesplorati.

Date forma al mondo: Sperimentate la libertà di plasmare il mondo secondo la vostra visione con ambienti completamente distruttibili.

Salpate verso i Cieli Aperti: Partite per un viaggio attraverso orizzonti sconfinati sulla vostra nave-isola volante.

Avventuratevi: Tuffatevi in battaglie, esplorate dungeon e scoprite tesori con la spada in una mano e lo scudo nell'altra.

Sfruttate poteri mistici: Utilizzate potenti bastoni magici e padroneggiate l'antica arte dell'alchimia per ottenere un vantaggio in battaglia e sostenere i vostri amici.

Enjoy Studio, conosciuti per il popolare titolo The Witch of Fern Island, porta la propria esperienza e creatività in SkyVerse. Il team è impegnato a offrire un'esperienza di gioco eccezionale che si basa sui successi precedenti e promette ai giocatori un'avventura accattivante e coinvolgente.

Brute Horse è un platform d'azione co-op narrativo e un po' svitato, ambientato nel barbaro mondo fantasy di South Vulgaria, dove l'aspettativa di vita è scarsa quanto l'attenzione ai dettagli di un piccione. La storia ruota attorno a un trio di mercenari: un guerriero barbaro, noto solo come Brute, il suo migliore amico e cavallo da guerra, Horse, e Michelle, un'abile assassina e aspirante inventrice. Il loro viaggio, ricco di azione, divertente e commovente, li porta ad attraversare una serie di terre spettacolarmente stravaganti, ognuna con una serie di pericoli unici. Fortunatamente, all'inizio, gli eroi scoprono l'arma più potente che il mondo di South Vulgaria (o qualsiasi altro mondo, sia reale che fittizio) abbia mai visto. Il gioco combina elementi di commedia, combattimento strategico e risoluzione di enigmi.

Principali caratteristiche di Brute Horse:

Couch Co-Op Gameplay: Unitevi a un amico nella modalità cooperativa locale e coordinate le vostre azioni, attraverso le varie abilità di Brute e Michelle, per superare numerose sfide, risolvere enigmi e sconfiggere nemici.

Personaggi principali dinamici: Vivete l'evoluzione dei rapporti che si instaureranno nel trio, mentre imparano a combattere insieme e a distruggere tutto ciò che si frappone sul loro cammino, compresi i vari nemici e i loro stessi difetti e bagagli emotivi.

Cast di personaggi di supporto: Un ensemble di amici e nemici umani e non umani, stranissimo e cartoonesco.

Art Style: Si ispira ai cartoni animati, alle action figure e agli elementi fantasy, bilanciando l'estrosità, la serietà eccessiva e la stravaganza più ridicola.

Combattimento ed enigmi coinvolgenti: Utilizzate una miscela di combattimenti strategici dal ritmo incalzante, potenziamenti assurdi e risoluzione di enigmi per progredire nel gioco.

Storyline unica: È talmente unica che, per ora, deve essere protetta da un ferreo accordo di non divulgazione, oltre che da incantesimi e maledizioni varie.

Worldbuilding: Tutto nel mondo di gioco si basa su una semplice formula creativa: Prendere qualcosa di assolutamente ridicolo e trovare il modo di fargli avere almeno un briciolo di senso.

Place of Departure, autori dell’acclamato Ministry of Broadcast, sono elettrizzati all’idea di portare in vita un nuovo mondo con il loro ultimissimo progetto. Conosciuto per la sua capacità di creare titoli coinvolgenti e che fanno riflettere, il team si dedica a offrire un'esperienza divertente e spassosa ai giocatori di tutte le età (a patto che queste età siano conformi alle raccomandazioni delle autorità di classificazione dei giochi).