Arrivano Redmi Pad SE 8.7 e SE 8.7 4G

Xiaomi annuncia oggi l’arrivo di Redmi Pad SE 8.7 e la sua versione 4G, realizzati per offrire un’esperienza di entertainment portatile eccezionale. Dotati di un ampio display da 8,7 pollici, di potenti prestazioni e di un design elegante e leggero, i tablet sono progettati per tenere il passo con le esigenze di uno stile di vita attivo e dinamico, offrendo esperienze coinvolgenti per lo streaming, il gioco, la lettura e il lavoro in movimento.

Intrattenimento portatile con immagini nitide e un audio eccellente

Redmi Pad SE 8.7 e Redmi Pad SE 8.7 4G vantano un display da 8,7 pollici¹ con una luminosità fino a 600 nits e un rapporto di contrasto di 1500:1, che garantisce immagini vivaci anche in ambienti esterni. Con una profondità di colore a 10bit in grado di mostrare 1 miliardo di colori e un refresh rate fino a 90Hz², gli utenti possono godere di un'esperienza visiva e di gaming coinvolgente, rendendo il dispositivo perfetto per guardare film o per impegnarsi in intense sessioni di gioco.

Per chi ama la lettura, l'esclusivo rapporto d’aspetto 5:3 favorisce la navigazione e la lettura, aggiungendo a tutto ciò la comodità di poter tenere il device con una sola mano. Offre inoltre due modalità di lettura, Paper e Classic, per migliorare il comfort e adattarsi allo stesso tempo alle diverse preferenze degli utenti e agli ambienti, sia in condizioni di piena luce che in stanze poco illuminate. Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free e alla rapida regolazione della luminosità in corrente continua, gli utenti possono godere di un'esperienza visiva ottimale.

Inoltre, i doppi altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos® offrono un audio intenso e coinvolgente, per godersi al meglio film e musica.

Connettività costante per muoversi in tutta comodità

Redmi Pad SE 8.7 4G porta su un altro livello l'entertainment portatile grazie alla connettività cellulare. Grazie al supporto 4G4 e al doppio slot per schede SIM, Redmi Pad SE 8.7 4G assicura facilità nella gestione dei contatti personali e di lavoro, oltre ad un accesso a Internet ininterrotto ovunque ci si trovi, rendendolo ideale per gli utenti che necessitano di una connettività costante.

Grazie alle funzioni avanzate di navigazione e localizzazione, il Redmi Pad SE 8.7 4G offre prestazioni affidabili per qualsiasi tipo di viaggio o spostamento, permettendo agli utenti di rimanere sempre connessi e produttivi

Prestazioni affidabili e design leggero per un uso prolungato

Equipaggiato con un processore octa-core MediaTek Helio G85, Redmi Pad SE 8.7 e la sua variante 4G, consentono di gestire facilmente attività multitasking e il gioco. Grazie alla batteria da 6.650mAh (tip) e alla ricarica rapida da 18W, gli utenti possono godere di un intrattenimento ininterrotto per lunghi periodi. Redmi Pad SE 8.7 ha uno spessore di appena 8,8mm e pesa 373 grammi³, mentre la variante 4G pesa 375 grammi³. Da infilare nello zaino per una giornata fuori casa o da usare durante un lungo volo, Redmi Pad SE 8.7 e la sua variante 4G garantiscono di avere a portata di mano tutto ciò che serve per l'intrattenimento e la produttività.

Prezzo e disponibilità

Redmi Pad SE 8.7 è disponibile a partire da oggi 21 agosto su mi.com e amazon.it nella configurazione 4GB+64GB e nelle colorazioni Black e Blue.

Il prezzo di vendita consigliato è di 139,90€ e non mancano le promozioni! Effettuando, infatti l’acquisto su mi.com, è possibile ottenere la pad cover in omaggio e, nel caso di nuovo utente mi.com, uno sconto di 20€. Inoltre, su Amazon, i subscribers Amazon Prime possono ricevere un coupon del valore di 20€ all’acquisto.

Redmi Pad SE 8.7 4G sarà disponibile in colorazione black solo su mi.com nella configurazione 4GB+64GB a 159,90€, con in omaggio la pad cover. Inoltre nel caso di nuovo utente mi.com, sarà applicabile uno sconto di 20€.