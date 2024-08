Mafia: The Old Country in arrivo nel 2025

Scopri le origini del crimine organizzato in Mafia: The Old Country,

Il nuovo capitolo dell’acclamato franchise Mafia porta i giocatori nella pericolosa Sicilia del 1900 dove vivranno una nuova avvincente storia

2K e Hangar 13 annunciano ufficialmente Mafia: The Old Country, un nuovo capitolo dell’acclamata serie di azione ed avventura che uscirà nel 2025 (previsto nell'anno fiscale 2026 di Take Two) su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Ulteriori dettagli su Mafia: The Old Country saranno svelati nel mese di dicembre 2024. Sin da ora, il titolo si può aggiungere alla wishlist.

Mafia: The Old Country è stato annunciato con uno splendido teaser trailer. Scoprite le origini del crimine organizzato con una cruda storia di mafia, ambientata nel brutale mondo della malavita nella Sicilia del 1900. Combattete per sopravvivere in quest'epoca pericolosa e spietata, con l’azione realistica e la ricca narrazione che ha reso famosa l’acclamata serie Mafia.

“Con i primi tre titoli del franchise Mafia, abbiamo introdotto i giocatori nel mondo della mafia attraverso storie brutali ambientate in epoche diverse”, ha dichiarato Nick Baynes, presidente di Hangar 13. ”In Mafia: The Old Country, torniamo alle origini, a ciò che i fan amano del franchise, proponendo una narrazione profonda e lineare come quella dei classici film di mafia e una nuova straordinaria ambientazione, perfetta per gli appassionati di esperienze immersive.”

Dal 2002, anno di uscita del primo capitolo di Mafia, la serie ha venduto oltre 34 milioni di copie tra console e PC. Critica e fan hanno amato il franchise per il ricco sviluppo narrativo, le interpretazioni eccezionali e l'impressionante attenzione ai dettagli delle ambientazioni d'epoca.

Il momento è inoltre perfetto per rigiocare l’acclamata serie Mafia: tutti i capitoli precedenti sono in vendita su Steam fino al 2 settembre.