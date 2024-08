Starfield | veicolo terrestre REV-8

Starfield | Il veicolo terrestre REV-8 in arrivo con l’aggiornamento gratis di agosto + Data di Shattered Space

Durante la diretta di apertura della Gamescom, Bethesda Game Studios ha annunciato che l’ultimo aggiornamento gratuito per Starfield è disponibile stasera! Durante la cerimonia è stata annunciata anche la data di uscita di Shattered Space, la tanto attesa espansione della storia di Starfield, in arrivo il 30 settembre 2024. Aggiornamento di agosto L’aggiornamento gratuito di agosto introduce il veicolo terrestre REV-8. Il REV-8 offre la libertà di esplorare nuove frontiere e raggiungere nuove vette a bordo del proprio mezzo. Starfield: Official REV-8 Trailer: https://youtu.be/N7UCj3vc_Hw Il REV-8 è dotato di una potente torretta, di una corazza per una protezione aggiuntiva, di spazio per un compagno e di propulsori che possono aiutarti a fuggire rapidamente da una situazione complicata. I propulsori possono anche fornire una spinta verso l’alto che ti permette di planare e raggiungere zone che prima sarebbero state quasi inaccessibili. Per schierare il REV-8, recati presso un tecnico navale per installare un modulo veicolo. Dopo averlo installato sulla tua nave, il REV-8 sarà pronto all’uso automaticamente dopo l’atterraggio. Con l’aggiornamento di agosto arrivano anche le nuove impostazioni video per Xbox Series S, simili a quelle attuali per Xbox Series X.

Nuove impostazioni: **Framerate desiderato:** ora sui display VRR è possibile scegliere un framerate di **30, 40, 60 o Senza limite**. Se non disponi di un display VRR a 120hz, sarà comunque possibile selezionare fra 30 o 60. Se non disponi di uno schermo VRR, selezionare 60 potrebbe causare il tearing dello schermo.



**Priorità:** ora puoi specificare una priorità fra **Grafica o Prestazioni** mentre il sistema cercherà di raggiungere l’obiettivo sul framerate. Se hai scelto un obiettivo framerate di 60 o superiore, ti consigliamo di scegliere l’opzione Prestazioni. Dare la priorità alla grafica mantiene la risoluzione massima, con dettagli completi per gli effetti speciali, l’illuminazione e le folle. Dare la priorità alle prestazioni riduce la risoluzione interna e i dettagli di effetti speciali, illuminazione e folle. Entrambe le modalità possono regolare dinamicamente la risoluzione interna quando le scene o l’azione lo richiedono. Passando da una modalità all’altra, vedrai l’illuminazione cambiare per un breve tempo mentre il sistema si adatta alla nuova configurazione.

**V-Sync:** è ora possibile attivare o disattivare il V-Sync. Disattivandolo, i fotogrammi di gioco vengono trattati separatamente dalla frequenza di aggiornamento del monitor e potrebbero verificarsi fenomeni di screen tearing. Attivandolo, la frequenza dei fotogrammi viene sincronizzata con la frequenza di aggiornamento del monitor, evitando lo screen tearing ma limitando il numero di fotogrammi.

Shattered Space - Data di uscita

Per una panoramica completa di tutto ciò che è incluso nell’aggiornamento di agosto di Starfield, tra cui un elenco di correzioni di bug e altre funzionalità, visita BNET.Bethesda Game Studios ha comunicato la data di uscita di Shattered Space: 30 settembre 2024. Esplora la nuova città di Dazra, sul pianeta natale finora nascosto della Casata Va’ruun. Indaga su una spaventosa minaccia cosmica, esplora il pianeta e trova armi, tute spaziali e attrezzature uniche in un’avventura tutta nuova. I possessori delle edizioni Premium o Constellation di Starfield riceveranno Shattered Space come parte dell’acquisto originale. I possessori dell’edizione base possono comunque acquistare l’aggiornamento Premium per accedere a Shattered Space e ad altri elementi digitali tra cui artbook, colonna sonora originale, 1.000 crediti di Creazione e il pacchetto skin Constellation.