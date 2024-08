Indiana Jones e l'antico Cerchio in arrivo a dicembre

Presentato durante la serata di apertura della Gamescom, Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà disponibile il 9 dicembre per Xbox Series X|S, PC e Game Pass, e arriverà su PlayStation 5 nella primavera del 2025.

I preordini per Indiana Jones e l'antico Cerchio sono ora aperti per Xbox Series X|S e PC, mentre su PlayStation è già possibile aggiungere il gioco alla lista dei desideri. Coloro che acquisteranno la Premium Edition, l'Upgrade alla Premium Edition o la Collector's Edition del gioco riceveranno 3 giorni di accesso anticipato, a partire dal 6 dicembre.

Guarda il nuovo trailer qui:https://www.youtube.com/watch? v=SGmVPkTVuX0

Ideato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, e ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta e Indiana Jones e l'Ultima Crociata™, Indiana Jones e l'antico Cerchio immerge i giocatori in una nuovissima avventura narrativa per giocatore singolo. Con un mix di scene di stampo cinematografico, risoluzione di enigmi e combattimenti corpo a corpo, i giocatori vivranno un'autentica esperienza alla Indiana Jones in giro per il mondo per cercare di sconfiggere le forze sinistre che tentano di ostacolarli.

Ulteriori contenuti sono inoltre in arrivo, con l'uscita del DLC Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti. Questo DLC incentrato sulla storia sarà disponibile dopo l'uscita del gioco con l'acquisto della Premium Edition, dell'Upgrade alla Premium Edition o della Collector's Edition, con ulteriori dettagli che verranno forniti in seguito.